20 Jahre Hertz 87.9 – Campusradio für Bielefeld

Bielefeld. Am 6. Dezember 2000 ging das Campusradio Hertz 87.9 das erste Mal live On Air. Seitdem senden wir 7 Tage und 24 Stunden die Woche Programm. Als studentisches Ausbildungsradio gegründet, berichtet Hertz 87.9 über Themen rund um Universität und Wissenschaft, studentisches Leben, Musik abseits des Mainstreams sowie Themen bezüglich Kunst und Kultur. In seiner Geschichte meisterte Hertz 87.9 einige Herausforderungen und die aktuelle Covid-19-Pandemie schränkt unseren Sendebetrieb stark ein. Unsere Tradition mehrere Stunden am Stück Live-Sendungen auszustrahlen wird dieses Jahr nicht stattfinden, dennoch wollen wir unser 20. Jubiläum nicht ausfallen lassen. Anlässlich des 20. Geburtstags strahlen wir in der Woche vom 30.11.2020 bis zum 04.12.2020 von 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr Sondersendungen aus und blicken zurück auf die vergangenen Highlights unseres Senders.

Alle sind herzlich eingeladen von zuhause aus mit uns zu feiern. Auf unseren Social Media-Kanälen wird es weitere Aktionen rund um das Jubiläum geben.