Mittwoch, den 30.03.2022

Bielefeld. Die Komische Nacht ist eines der erfolgreichsten Live-Comedy-Formate in Deutschland. In den schönsten Cafés, Bars und Restaurants einer Stadt erleben die Gäste und ihre Freunde und Familie bei dieser beispiellosen Show einen ausgelassenen Abend – mit bester Unterhaltung durch verschiedene Comedians, Kabarettisten und andere Komiker*innen. Dabei ist keine Komische Nacht wie die Andere.

Der einzigartige Comedy-Marathon findet bereits seit mehr als zehn Jahren überaus erfolgreich in mittlerweile über 40 deutschen Städten (u.a. in Bielefeld, Frankfurt, Hannover, Münster, Oldenburg und Lüneburg) statt.

In Zusammenarbeit mit mehreren Gastronomen, präsentiert die Agentur MITUNSKANNMAN.REDEN. an einem Abend verschiedene Comedians und andere Spaßmacher*innen, die ihr Publikum abwechslungsreich und kurzweilig durch den Abend begleiten. Bekannt durch Auftritte im Quatsch Comedy Club, bei Nightwash und der Komischen Nacht, garantieren die Künstler*innen einen gelungenen Abend in geselliger Runde bei Essen und Trinken.

Die Komische Nacht bietet einen bemerkenswerten Querschnitt durch die aktuelle Comedyszene in Deutschland. In jedem Laden treten an einem Abend bis zu 5 Comedians jeweils ca 20 Minuten auf. Das Beste: Bei der Komischen Nacht müssen nicht die Besucher*innen von Lokal zu Lokal wandern, um verschiedene Comedians sehen zu können, sondern jeder Gast kauft sich eine Eintrittskarte für sein Lieblingslokal. Die Künstler*innen sind es, die von Club zu Club ziehen. Für sein Eintrittsgeld erhält man so ein abendfüllendes und hoch unterhaltsames Programm in gemütlicher Atmosphäre.

Bei der 17. Komische Nacht Bielefeld treten die Künstler*innen C. Heiland, Friedemann Weise, Lara Ermer, Luka Marija, Marc Weide, Marvin Spencer, Passun Azhand, Roberto Capitoni, Till Frömmel in folgenden Spielorten auf: Bunker Ulmenwall , Finca & Bar Celona , Finca & Bar Celona Club , Heimat+Hafen , Komödie Bielefeld, Neue Schmiede , Pappelkrug, STADTGASTHAUS GmbH, Zweischlingen.

Karten für dieses Comedy-Highlight gibt es ab sofort in den beteiligten Lokalen und im Internet unter www.komische-nacht.de. Die Veranstaltung beginnt um 19:30 Uhr, der Einlass erfolgt je nach Lokal ab ca. 18:00 Uhr.

Die beteiligten Künstler*innen:

C. Heiland

Weil seine Kindheit eher unkonventionell verläuft, findet C. Heiland recht bald den Zugang zur Psychologie. Er studiert 26 Semester und schließt das Studium nicht ab. Die Tür schon. Es bleibt letztlich nur eins: der Beruf des Comedian.

Friedemann Weise

Friedemann Weise ist Comedian, Liedermacher, Satiriker und Autor. Seit 2007 veröffentlicht er Musik, seit 2012 ist er live auf Kleinkunst- und Comedybühnen unterwegs. „Wer Olli Schulz und Rainald Grebe mag, wird Friedemann Weise verehren.“

Lara Ermer

Lara Ermer hat Power, Bühnenpräsenz, weiß zu fesseln mit Stimme, Mimik, Artikulation und natürlich mit dem, was sie zu sagen hat. War sie zu Beginn noch für Lyrik bekannt, hat sie mittlerweile ein breites Spektrum an Stilrichtungen erschlossen.

Luka Marija

Luka Marija ist 25, wie die meisten in seinem Alter. Wenn ihm langweilig ist, spielt er meistens Verstecken auf der Bühne. Weil er aber 2 Meter groß ist, findet ihn das Publikum immer sehr gut.

Marc Weide

Marc Weide will nicht nur zaubern – vor allem will er seine Zuschauer VERzaubern. Es geht ihm weniger um spektakuläre, technisch ausgefeilte Großillusionen, als um das Staunen seines Publikums, das ihm aus nächster Nähe auf die Finger schauen kann.

Marvin Spencer

Marvin Spencer hinterlässt eine Spur der Verwüstung auf den Bühnen dieses Landes. Denn wenn er hinters Mikrofon tritt, packt der Feingeist verbal die Fäuste aus und befördert billige Pointen und vorhersehbare Gags gleich mit dem ersten Punch ins Aus.

Passun Azhand

Passun ist authentisch, seine Comedy ist nah an seiner Person und stellt trotzdem eine überspitze Realität dar. Einfach und ehrlich von einem 35 jährigen Berliner, der sich nicht scheut, sich über sich selber, die Welt und das Leben lustig zu machen.

Roberto Capitoni

Roberto Capitoni begibt sich auf die Suche nach seinen Wurzeln und letztlich nach sich selbst. Auf höchst amüsante Weise entführt Roberto sein Publikum in seinen alltäglichen Wahnsinn und schlüpft in unterschiedliche Rollen.

Till Frömmel

Till Frömmel ist der Wirbelwind des Nordens und präsentiert irrwitziges Improvisationstalent und überraschende Zauberkunst. Das Nordlicht ist mit allen Salzwassern gewaschen und bereichert darüber hinaus Events namhafter Firmen in ganz Deutschland.

