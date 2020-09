Detmolder Arbeitsagentur empfiehlt Experten-Chat: „Ingenieurwesen studieren“

„Ingenieurwesen studieren“ am 16. September auf abi.de

Detmold. Wir fliegen mit Raumfähren ins All, erforschen mit Tauchbooten die Tiefsee, rasen in selbstfahrenden Zügen mit 600 Stundenkilometern über magnetische Schienen und statten Menschen mit prozessorgesteuerten Prothesen aus.

All das sind Meisterleistungen der Ingenieurskunst, die unsere moderne Welt prägen. Grund genug, das Thema „Ingenieurwesen studieren“ in den Mittelpunkt des nächsten abi>> Chats zu stellen. Am 16. September von 16 bis 17.30 Uhr beantworten die teilnehmenden Expert(inn)en die Fragen der Nutzer/-innen.

Ein Begriff – mehr als 4.000 Ergebnisse: Wer im Portal studienwahl.de nach „Ingenieur“ sucht, bekommt aktuell 4.150 Studiengänge angezeigt. Das Spektrum reicht von „Allgemeiner Maschinenbau“ über „Fahrzeugtechnik“ bis hin zu „Physikalische Ingenieurwissenschaft“ und „Zukunftsfähige Energie- und Umweltsysteme“. Ebenso vielfältig wie die Studienmöglichkeiten sind die späteren Tätigkeiten der Absolvent(inn)en. Sie planen Häuser, bauen Maschinen, forschen an neuen Technologien und vertreiben Produkte – um nur einige zu nennen.

Das reizt offenbar viele Abiturient(inn)en: Laut Statistischem Bundesamt (Destatis) waren im Wintersemester 2018/19 alleine im Fachbereich Maschinenbau/-wesen 109.445 Studierende eingeschrieben. In der Elektrotechnik/Elektronik belief sich die Zahl der Studierenden auf 68.471, während es im Bauingenieurwesen/Ingenieurbau 56.540 waren.

Sehr guter Arbeitsmarkt für Ingenieure/-innen

Wer sein Studium erfolgreich absolviert, hat gute Chancen, eine passende Stelle zu finden. Laut Arbeitsmarktberichterstattung der Bundesagentur für Arbeit (BA) fanden Ingenieur(inn)en 2018 einen sehr guten Arbeitsmarkt vor. Demnach war sowohl der Bestand an gemeldeten Stellen als auch der Zugang an neuen Stellenofferten höher als im Jahr 2017. Auch die Zahl der Beschäftigten ist 2018 weiter gestiegen. Gleichzeitig waren weniger Ingenieure/-innen arbeitslos – es herrschte Vollbeschäftigung.

Doch was sollte man für ein Ingenieurstudium mitbringen? Welcher Studiengang ist der richtige? Und wie legt man den Grundstein für einen erfolgreichen Berufseinstieg bereits an der Hochschule? Antworten auf diese und andere Fragen geben die Expert(inn)en beim nächsten abi>> Chat am 16. September. Von 16 bis 17.30 Uhr lautet das Thema „Ingenieurwesen studieren“. Mit dabei sind unter anderem Berufsberater/-innen der Agenturen für Arbeit sowie Vertreter/-innen von Hochschulen und Initiativen.

Keine Zeit? Chatprotokoll zum Nachlesen!

Interessierte loggen sich ab 16 Uhr ein unter http://chat.abi.de und stellen ihre Fragen direkt im Chatraum. Die Teilnahme ist kostenfrei. Wer zum angegebenen Termin keine Zeit hat, kann seine Fragen auch gerne vorab an die abi>> Redaktion richten (abi-redaktion@meramo.de) und die Antworten im Chatprotokoll nachlesen, das nach dem Chat im abi>> Portal veröffentlicht wird.