Jubiläumsband „25 Jahre Stadtarchäologie Paderborn“

Paderborn. Im neuen Jubiläumsband „Klöster, Kurien und Kaufmannshäuser, 25 Jahre Stadtarchäologie Paderborn“ präsentieren das Museum in der Kaiserpfalz des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) und die Stadtarchäologie Paderborn die archäologischen Höhepunkte der Stadt. In zwölf Beiträgen geben die Autor:innen auf 331 Seiten einen bebilderten Überblick über den aktuellen Stand der Forschung rund um Domkloster, Busdorfstift, frühstädtischen Bischofssitz und zahlreiche städtische Grundstücke.

„Ausgangspunkt der einzelnen Arbeiten ist jeweils die Geländearbeit der Stadtarchäologie“, erklärt Dr. Sven Spiong, Leiter der Außenstelle Bielefeld der LWL-Archäologie für Westfalen und bis 2015 Leiter der Stadtarchäologie Paderborn. „Ihre Aufgabe ist es, der Paderborner Geschichte an den Stellen nachzuspüren, an denen die Schriftquellen schweigen oder an denen sie um neue Aspekte bereichert werden können bzw. neu gewertet werden müssen.“ Dies sei den Archäolog:innen in Zusammenarbeit mit der Stadt und mit Unterstützung der LWL-Fachleute in der Paderborner Altstadt in den vergangenen Jahren mehrfach gelungen.

Seit über 25 Jahren erforscht die Paderborner Stadtarchäologie, inzwischen unter der Leitung von Dr. Sveva Gai, auch eine der Autorinnen des Buches, die Frühgeschichte der Stadt. Mit dem vierten Stadtarchäologie-Band in der Reihe der Mittelalter-Studien zieht die neue Publikation Bilanz und berichtet über aktuelle Forschungsergebnisse. Ein Schwerpunkt des Buches sind die Ausgrabungen im Domkloster und in einem Areal des Busdorfstiftes. Dr. Martin Kroker, Leiter des LWL-Museums in der Kaiserpfalz und Vorstandsmitglied des Instituts zur Interdisziplinären Erforschung des Mittelalters und seines Nachwirkens (IEMAN) der Universität Paderborn: „Hier konnten erstmals die Überreste früher Kurien der Dom- und Stiftsherren identifiziert und untersucht werden. Die bedeutendsten Funde der Stadtarchäologie sind dauerhaft im LWL-Museum in der Kaiserpfalz zu sehen.“

Dass die umfangreichen Ergebnisse zur Paderborner Stadtarchäologie jetzt veröffentlicht werden, ist auch ein Ergebnis der engen Vernetzung der Stadtarchäologie und des LWL-Museums in der Kaiserpfalz mit den Universitäten in Paderborn, Göttingen und Münster und weiteren Einrichtungen und Personen, die sich mit der Geschichte Paderborns beschäftigen. So enthalten zwei Artikel die wesentlichen Ergebnisse von Magisterarbeiten, die Ausgrabungen der Paderborner Stadtarchäologie zum Thema hatten.

Zudem beleuchtet der Jubiläumsband in vertiefenden Untersuchungen das frühstädtische Umfeld des Bischofssitzes und seine Entwicklung zu einer befestigten mittelalterlichen Stadt mit festgefügten Hausstätten. Als Schwerpunkt behandelt das Buch „Klöster, Kurien und Kaufmannshäuser“ Grabungen im Paderborner Stadtgebiet zwischen 2009 und 2012. Es ist ab sofort online, im Buchhandel erhältlich.

Klöster, Kurien und Kaufmannshäuser – 25 Jahre Stadtarchäologie Paderborn

Hrsg. v. Martin Kroker und Sven Spiong

Reihe: Mittelalter-Studien, Band: 32

Wilhelm-Fink-Verlag, Paderborn, 2021

ISBN: 978-3-7705-6610-5

Verkaufspreis: 59,00 Euro

Auch als E-Book (PDF) erhältlich

ISBN: 978-3-8467-6610-1

Verkaufspreis: 59,00 Euro

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.lwl-kaiserpfalz-paderborn.de

https://de-de.facebook.com/museuminderkaiserpfalz/

https://www.instagram.com/lwl_kaiserpfalzmuseum/