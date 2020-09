Theater Bielefeld – THE BLACK RIDER

Spartenübergreifende Produktion von Musiktheater, Schauspiel und Tanz

– THE CASTING OF THE MAGIC BULLETS – Tom Waits / William S. Burroughs / Robert Wilson

Musik und Gesangstexte von Tom Waits / Regie und Stage Design der Originalproduktion von Robert Wilson / Original Orchestration von Tom Waits und Greg Cohen / Buch von William S. Burroughs / Dramaturgie von Wolfgang Wiens / In deutscher Sprache mit englischen Songs

Bielefeld. Einen Volltreffer hat Wilhelm bei seinem Käthchen gelandet: Er liebt sie, sie liebt ihn einfach perfekt! Zumindest wäre es das, wenn sie nicht die Tochter des Försters wäre und der nicht darauf bestehen würde, dass sein zukünftiger Schwiegersohn auch beim Schießen Volltreffer landet. Da stehen die Chancen des Schreibers Wilhelm gegenüber seinen Mitbewerbern sehr schlecht, auch wenn er sich redlich bemüht, noch heimlich schnell das Schießen zu lernen. In seiner Verzweiflung nimmt er die magischen Kugeln des mysteriösen Stelzfuß an, die angeblich immer ihr Ziel finden. Und ihm wurde nicht zu viel versprochen! Wilhelm genießt sein Leben als treffsicherer, allseits bewunderter Schütze in vollen Zügen. Noch vor dem alles entscheidenden Probeschuss hat er alle Kugeln verschossen und benötigt dringend neue. Aber dieses Mal erfährt er auch den damit verbundenen Pakt: Die Kugeln gehorchen Wilhelms Willen. Doch eine gehört dem Schwarzen Reiter …

Als Schuss ins Schwarze entpuppte sich dieses ungewöhnliche Stück, das Webers romantischer Oper eine zweite, legendäre musikalische Version der Volkssage vom Freischütz an die Seite stellte. Mit großer Lust am Schaurig-Schönen gehen Rocklegende Tom Waits, Beat-Generation-Autor William S. Burroughs und Starregisseur Robert Wilson in ihrem 1990 entstandenen Gemeinschaftswerk dem Modernen und Absurden der dämonischen Gruselgeschichte nach. Einfach teuflisch gut.

PREMIERE Sa. 12.09. um 19:30 Uhr Ort Stadttheater

Musikalische Leitung William Ward Murta Inszenierung und Bühne Michael Heicks Kostüme Anna Sörensen Video Sascha Vredenburg Choreografie Gianni Cuccaro Licht Johann Kaiser Sounddesign Falko Heidemann / Morgan Belle Dramaturgie Anne Christine Oppermann Mit Evgueniy Alexiev / Oliver Baierl / Tommaso Balbo / Carla Bonsoms i Barra / Nikolaj A. Brucker / Leona Grundig / Jan Hille / Christina Huckle / Stefan Imholz / Nicole Lippold / Noriko Nishidate / Thomas Wolff / Lucifer’s Bullet Band