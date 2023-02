08.02.2023|„Hexenwahn und Feuertod“ Führung zur Hexenverfolgung in Minden

Mittwoch, 08.02.2023 um 18:30 Uhr – Themenführung in Minden

Minden. In dem ca. 1,5-stündigen Rundgang werden Interessierte mit Verhandlungen, Verurteilungen und üblen Nachreden konfrontiert und erhalten somit einen Einblick in ein dunkles Kapitel der Mindener Stadtgeschichte. Mindens vielfältige Vergangenheit ist eindrucksvoll und

spannend. Es führt Sie unsere Gästeführerin Petra Schugt. Die Kosten für die Führung betragen 6,00 € pro Person. Der Treffpunkt ist die Rathauslaube, Markt 1. Ende der Führung ist in der Fischerstadt.

Um Anmeldung bei der Minden Marketing GmbH unter 05 71/8 29 06 59 wird gebeten. Tickets können auch online unter https://www.minden-erleben.de/tourismus/index.php/en/ erworben werden.

Weitere Informationen zur Stadtführung bekommen Sie bei der Minden Marketing GmbH, Domstraße 2, 32423 Minden, Telefon: (05 71) 829 06 59, Fax: (05 71) 829 06 63,

E-Mail: info@mindenmarketing.de, online unter https://www.minden-erleben.de/, unserer Facebook-Seite https://www.facebook.com/mindenerleben, in unserer Facebook-Gruppe und in der Minden-APP.