Zum Jubiläum eröffnen die Rockin‘ Rebels den Bürener Open Air Sommer

Es wird Zeit, die Petticoats aus der Kiste zu holen!

Büren. Der Open Air Sommer in Büren lässt es im 20. Jahr krachen im Rathausinnenhof. Das Stadtmarketing Büren verlost zusammen mit dem Veranstaltungspartner Klaus Albracht jeden Abend einen Bürener Kulturbeutel mit je zwei Karten für Lisa Feller, Bürener Lunchboxen und Büren T-Shirts. Außerdem können sich die Gäste auf manch kleine Überraschung freuen.

Das Programm des Musiksommers ist auf der Internetseite der Stadt Büren unter www.bueren.de zu finden sowie unter www.bueren.live. Am 02.08. eröffneten die Rockin‘ Rebels die beliebte Veranstaltungsreihe. Rockin’ Rebels – das bedeutet Petticoat-Feeling, Swingin‘ Music und gute Laune. Die Formation aus Lippstadt hat jede Menge Rock’n‘Roll im Gepäck, aber auch Rockabilly, Country und Western. Auch die Musik der ‚Swinging Sixties‘ kommt nicht zu kurz! Rock’n‘Roll- das ist Musik, die direkt vom Ohr ins Herz geht – und natürlich in die Füße.

Rock’n‘Roll, das ist die Musik von Fats Domino, Elvis Presley und all der anderen Größen dieser Ära. Doch auch die Beatles, Kinks, Hollies und CCR sind ebenfalls vertreten. Die Rebellen der Rockmusik spielen diese Musik in der klassischen Instrumentierung mit zwei Gitarren, Kontrabass und Drums, mit viel Spielfreude und einer guten Portion Drive. Also wie geschaffen für alle, die zu der Musik tanzen, swingen, grooven möchten. Und da die Rockin’ Rebels keine Angst vor dem Mikrofon haben, schrecken sie auch vor mehrstimmigem Gesang nicht zurück. Ihr Motto ist klar: Let’s Have A Party!