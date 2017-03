Zaunflechten lernen im LWL-Freilichtmuseum Detmold

Detmold. Um den eigenen Garten und das Gemüse vor Wildtieren und dem freilaufenden Nutzvieh zu schützen, war ein Zaun früher unerlässlich. Angesichts einer Fülle von industriell hergestellten Modellen ist das eigenhändige Zaunflechten etwas in Vergessenheit geraten. Daher zeigt Petra Franke am zweiten Tag der neuen Saison im LWL-Freilichtmuseum Detmold (2.4.), wie man sich eine Einfriedung selbst anfertigt. Der Kurs startet um 10 Uhr im Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) und kostet drei Euro pro Person zuzüglich Museumseintritt. Die Teilnehmer sollten an Arbeitskleidung, Rosenschere, Säge, Astkneifer und Verpflegung denken. Treffpunkt ist der Museumseingang.