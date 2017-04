WestfalenWIND GmbH weitet Kultursponsoring

Der Kartenvorverkauf der Stiftung Kloster Dalheim beginnt am Freitag, 24. März, unter Telefon 05292 9319-224 (Karten ab 28 Euro).

Neben dem Engagement bei den Dalheimer Sommernachtsliedern unterstützt WestfalenWIND auch die neue CD „Acoustic Energy“ des Acoustic Guitar Night Trio (Carsten Hormes, Wolfgang Stute und Tony Kaltenberg). Mit dem Trio plant das Unternehmen ein echtes „Pilotprojekt“: Eine Kulturveranstaltung in einer Windkraftanlage mit Kabarett, Acoustic Energy und Video- und Lichtinstallationen.

Weitere Informationen zur WestfalenWIND-Gruppe:

Das Unternehmen baut und betreibt regionale Bürger-Windparks und Umspannwerke im Kreis Paderborn mit einer installierten Leistung von aktuell etwa 150 Megawatt. Dabei steht regionale Wertschöpfung ganz vorne: Einige tausend Privathaushalte und Gewerbetreibende profitieren über den eigenen Stromvertrieb WestfalenWIND Strom von besonders günstigen Windstrom-Tarifen. Unter anderem hat WestfalenWIND eine Bürger-Genossenschaft (BürgerWIND Westfalen eG)mit mittlerweile über 1200 Mitgliedern auf die Beine gestellt. Das Unternehmen organisiert eine Stiftung (Energiestiftung Sintfeld) auf Bad Wünnenberger Stadtgebiet, die jährlich etwa 130.000 € aus Windkrafterlösen an Vereine und Institutionen ausschüttet und beteiligt sich finanziell auch an der Lichtenauer Bürger- und Energiestiftung. Die Gruppe stößt zudem regionale Modellprojekte an, um zum Beispiel Windstrom in den Wärmemarkt zu bringen oder die Elektromobilität zu fördern. Darüber hinaus unterstützt WestfalenWIND auch den Volleyball-Zweitligisten DJK Delbrück und viele weitere lokale Projekte.