Spannende Besetzung – Werkstattkonzert im DKO-Probenraum mit dem PRIMUS Duo

Detmold. Das Werkstattkonzert, zu dem das Detmolder Kammerorchester (DKO) am 12. Dezember um 19.30 Uhr in seinen Probenraum einlädt, rückt das PRIMUS Duo in den Mittelpunkt. Das Anfang 2017 gegründete Crossover-Duo besteht aus dem portugiesischen Geiger David Filipe und dem moldawischen Akkordeonisten Pavel Efremov. Obwohl es noch ein sehr junges Projekt ist, tritt das PRIMUS Duo bereits in Portugal, Rumänien, Moldawien, in den Niederlanden sowie in ganz Deutschland auf.

Programmatisch wird der Bogen dabei von Antonio Vivaldi (Der Sommer aus den „Vier Jahreszeiten“) über Béla Bartók (Rumänische Volkstänze) bis zu Auszügen aus Astor Piazzollas Histoire du Tango gespannt. Die Stücke, die im Konzert erklingen, werden oft vom PRIMUS Duo selbst für die besondere Besetzung Akkordeon/Violine arrangiert. Mit der Rhapsodie über Moldawische Volksthemen präsentieren die beiden Musiker, die an der Hochschule für Musik in Detmold studierenden, außerdem auch eine komplette Eigenkomposition.

Im Anschluss an das Konzert lädt „Lippequalität“ zu einem geselligen Beisammensein bei Getränken und kleinen Speisen ein.

Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr im Probenraum des Detmolder Kammerorchesters, Schubertplatz 12 (1. OG), 32756 Detmold. Das Platzkontingent ist begrenzt, empfohlen wird daher eine Anmeldung für die Gästeliste über das Orchesterbüro (Tel. 05231-31603 oder info@detmolder-kammerorchester.de); Freie Platzwahl; Eintritt frei, Spenden zugunsten der Künstler erbeten.

Foto: PRIMUS Duo (Fotograf: Sebastian Palzhoff)