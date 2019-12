Weihnachtssingen am Heiligabend auf dem Marktplatz in Höxter

Höxter. Am Heiligabend um 12 Uhr wird es auf dem Marktplatz in Höxter wieder musikalisch. Dann treffen sich dort die Höxteranerinnen und Höxteraner zum gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern. „Das hat sich zu einer tollen Tradition entwickelt“, findet Höxters Bürgermeister Alexander Fischer an: „Es ist ein schöner Abschluss für den Weihnachtsmarkt und Einlassen auf den Heiligabend.“ Organisiert wird das Singen von der Musikschule Höxter. Deren Blasorchester bildet den Kern der musikalischen Begleitung, aber andere Instrumente sind ebenfalls gerne gesehen.

„In der Vergangenheit hatten wir schon eine Geige oder ein Cello“, berichtet Musikschulleiter Martin Leins: „Wir haben Noten für alle Tonlagen und Instrumente.“ Ab Montag, 16. Dezember können diese im Büro der Musikschule in der Möllingerstraße 9 in Höxter abgeholt werden. „Noten sind auch an der Bühne vorhanden. So kann man auch spontan vorbeikommen“, ergänzt Leins. Das gleiche gilt auch für die Liedzettel, der acht Lieder umfasst. „Es sind alle traditionelle, die man gerne singt“, hebt der Musikschulleiter hervor. Seit 2008 ist das Singen nun schon Tradition in der Kreisstadt. Die Idee dahinter war, allen, die zur Weihnachtszeit nach Hause zu Ihren Familien zurückkommen, etwas Besonderes zu bieten. „100 Leute kamen im ersten Jahr“, erinnert sich Initiator Leins.

In den letzten Jahre waren es jeweils über 500. „Der Marktplatz ist eigentlich immer voll“, berichtet Jürgen Knabe, 1. Vorsitzender der Werbegemeinschaft Höxter. „Wir sind Weihnachten immer hier“, sagt Dr. Klaus Töpfer. Der Ehrenbürger der Stadt ist seit 2010 Schirmherr der Veranstaltung. „Heute haben viele Chöre erhebliche Nachwuchsprobleme. Dabei scheint es für viele Menschen ein Grundbedürfnis zu sein, zusammenzukommen und zusammen zu singen“, so Töpfer. Dazu gibt es am 24. Dezember ab 12 Uhr auf dem Marktplatz in Höxter die Gelegenheit. Gemeinsam laden Leins, Töpfer, Knabe und Fischer alle Interessierten ein. Musikschulleiter und Organisator Leins schließt ab: „Wir freuen uns darauf zusammen zur Ruhe zu kommen und auf den Abend einzustimmen.