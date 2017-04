Wanderausstellung “Vorbildliche Bauten in NRW 2015“ in Lemgo

Lemgo. Die Wanderausstellung zur Auszeichnung „Vorbildlicher Bauten in Nordrhein-Westfalen 2015“ wird vom 18. April, ab 14.00 Uhr, bis zum 04. Mai 2017, bis 17.00 Uhr, in der Rathaushalle der Alten Hansestadt Lemgo, Marktplatz 1, präsentiert.

Das Rathaus ist wochentags von Montag bis Donnerstag von 7.00 bis 17.00 Uhr, freitags von 7.00 bis 13.00 Uhr geöffnet. Samstags und sonntags ist das Rathaus geschlossen. Der Eintritt ist frei. Für die ersten 100 Besucher ist eine kostenlose Broschüre vorhanden.

Seit 35 Jahren führt das Land Nordrhein-Westfalen durch das Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr in Kooperation mit der Architektenkammer die Auszeichnung vorbildlicher Bauten NRW durch, alle 5 Jahre wird diese vergeben. Dabei sind alle Bauherren und Architekten eingeladen sich zu bewerben, die in gestalterischer und ökologischer Hinsicht herausragende Bauten und Anlagen in Nordrhein-Westfalen realisiert haben. Es können alle Typen von Bauwerken, wie zum Beispiel Wohnungsbauten und Wohnsiedlungen, Bauwerke für Kultur und Bildung, Büro- und Gewerbebauten sowie Bauwerke der Öffentlichen Hand eingereicht werden. Der Einladung folgten Architekten und Bauherren, die für 2015 insgesamt 203 Objekte einreichten. Davon wurden 33 Arbeiten ausgezeichnet. Herr Uhling (Präsident der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen) beschreibt die Preisträger als „innovativ, vorbildlich und richtungsweisend“. Außerdem betont er: „Das sind Architekten und Bauherren, die Gebäude realisiert haben, die in ästhetischer, technischer, sozialer oder städtebaulicher Hinsicht als richtungsweisend für die kommenden Jahre gelten können. Die ausgezeichneten Objekte zeigen die Innovationskraft, das technische Know-how und den Gestaltungsanspruch der Architekten und Stadtplaner in Nordrhein-Westfalen.“

Einen Preisträger mit einem ausgezeichneten Objekt können wir auch in der Stadt Lemgo beglückwünschen. Die Wohnbau Lemgo eG hat die Auszeichnung „Vorbildlicher Bauten 2015“ zusammen mit h.s.d. architekten bda für das „Gemeinschafts-Wohnprojekt ‚Pöstenhof’ in Lemgo“ verliehen bekommen.

Juryurteil „Architekturpreis NRW 2015“:

„Das Gemeinschafts-Wohnprojekt ‚Pöstenhof’ in Lemgo zeichnet sich in einem ansonsten heterogen bebauten Wohngebiet sowohl durch seine architektonische und städtebauliche Qualität, die geeignet ist, dem Quartier als neuer Bezugsort zu dienen, als auch durch seine Nutzungsqualität aus. Die Mischung von Mietwohnungen nach dem Prinzip des kleinen Dorfes in verschiedenen Größen und Preisniveaus (teilweise öffentlich geförderter sozialer Wohnungsbau), ergänzt um Gemeinschaftsräume und Einrichtungen der Tagespflege, ermöglicht ein Zusammenleben verschiedener Generationen in einem ansprechenden Gebäudekomplex. Das Projekt steht in besonderer Weise für zeitgemäßen Geschosswohnungsbau in hoher Qualität mit Mehrwert für das umgebende Quartier und sozialem Anspruch.“

Allgemein spiegeln die Preisträger die Breite und Vielfalt der aktuellen Bauaufgaben in Nordrhein-Westfalen wider. Die Wettbewerbsergebnisse mit Begründungen der Jury finden Sie auf www.mbwsv.nrw.de und auf www.aknw.de.