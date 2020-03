Waldbaden, Parklichter-Update und Nachhaltigkeit

Die neue Ausgabe der Momente gibt einen Ausblick auf die kulturellen Highlights im Frühjahr

Bad Oeynhausen. Rückbesinnung, Ruhe und Nachhaltigkeit sind nicht nur globale Trendthemen, sie spielen in diesem Frühjahr auch in Bad Oeynhausen eine wichtige Rolle. Das zeigt ein Blick in die neue Ausgabe der MOMENTE, die soeben erschienen ist. Hintergründe zu den Gesundheitsangeboten „Waldbaden“ und „Kräuterführung“ finden sich darin genauso wie nachhaltige Geschäftsideen und erste Infos zum Parklichter-Samstag.

Das Magazin MOMENTE wird vier Mal im Jahr von der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH für die Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste der Stadt herausgegeben. Die Themen reichen von Stadtleben über Kultur bis hin zu Gesundheit. Das Heft liegt in der Tourist-Information im Haus des Gastes, in Geschäften, Praxen und Kliniken aus und kann kostenlos mitgenommen werden. Die nächste Ausgabe erscheint im Juni.

Weitere Informationen:

Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH

Service-Hotline: 0 57 31 / 13 00

E-Mail: presse-staatsbad@badoeynhausen.de

Internet: www.staatsbad-oeynhausen.de

Facebook: www.facebook.com/staatsbadbadoeynhausen