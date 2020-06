Vorerst kein temporärer Freizeitpark

Bürgermeister Michael Dreier mahnt zur Vorsicht angesichts des Lockdowns im Kreis Gütersloh

Paderborn. Den temporären Freizeitpark mit Kirmesfahrgeschäften wird es vorerst in Paderborn nicht geben. Diese Entscheidung traf Bürgermeister Michael Dreier angesichts der Corona-Pandemie-Entwicklung im Kreis Gütersloh und teilte sie in einer Telefonkonferenz dem Paderborner Schaustellerverein mit. Die Stadt unterstütze nach wie vor das Vorhaben und werde auch die Planungen bis zur Genehmigung vorantreiben. „Doch aufgrund des Lockdowns im Nachbarkreis müssen wir mögliche Gefahren und damit Risiken für unsere Bevölkerung minimieren“, so der Bürgermeister.