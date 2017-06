Über die LGS-App den Tour-Guide in der Tasche

Bad Lippspringe. Ganz gemütlich im eigenen Tempo das Gelände der Landesgartenschau 2017 in Bad Lippspringe erkunden? Oder doch lieber mit einem Gästeführer, der spannende Informationen parat hat, durch die Parks spazieren? Dank der neuen Gartenschau-App geht beides. „Mit dem Audio Guide auf dem Smartphone haben unsere Besucher ihren persönlichen Gästeführer in der Tasche dabei“, freut sich LGS-Geschäftsführerin Erika Josephs über das Angebot, das ab sofort erhältlich ist.



Die neue App wartet mit mehreren Besonderheiten auf. So wird der Audio Guide aus einer klassischen Erwachsenen-Version und aus einer Version für Kinder bestehen. Die Protagonisten, die den großen und kleinen Nutzern die Stationen auf dem Gartenschau-Gelände erklären, sind gute Bekannte: Maskottchen Lippolino wird den Kinder Spannendes erzählen, und die erwachsenen Nutzer dürfen sich darauf freuen, von Karl dem Großen höchstpersönlich mit Informationen versorgt zu werden.

Die LGS-App ist gleichermaßen auch für Seh- und Hörgeschädigte geeignet, da alle Informationen zum Gelände und zu den Themenwelten als Sprachnachricht und auch als Text abrufbar sind. Über den Audio-Guide hinaus bietet die LGS-App zudem eine Übersicht zu den Veranstaltungen und alle Details zu Tickets, Öffnungszeiten und Anreise.

Für die professionelle Produktion der insgesamt mehr als 100 Audiobeiträge hat die Landesgartenschau GmbH mit ihren ostwestfälischen Medienpartnern, der Neuen Westfälischen und der audio media service Produktionsgesellschaft, zusammengearbeitet. In deren modernen Studios sind die Sprachaufnahmen umgesetzt und bearbeitet worden. Bei der Entwicklung des Konzeptes für den Audio Guide gab es zudem studentische Unterstützung: Zwei Gruppen mit Studierenden des Studiengangs „Medienkommunikation und Journalismus“ der Fachhochschule des Mittelstands (Bielefeld und Hannover) unter Leitung von Prof. Dr. Annette Kahre haben die Konzeption begleitet.

Die Werbe- und Medienagentur gotoMEDIA aus Delbrück hat die Umsetzung des Audio Guides als App realisiert. Dieses Projekt war auch für den Geschäftsführer Stefan Neisemeier etwas Besonderes, denn für die technische Umsetzung wird mit so genannten Beacons gearbeitet. Dabei handelt es sich um eine dem Bluetooth ähnliche Übertragungsmöglichkeit, die es der App erlaubt, den jeweiligen Nutzer auf dem Gartenschau-Gelände standortgenau mit entsprechenden Informationen zu versorgen. „Der Einsatz von Beacons ist nicht sehr verbreitet, aber total spannend. Die App kann damit erkennen, wo genau der Nutzer steht und zum jeweiligen Beitrag das passende Audio liefern“, so Neisemeier.



Die Audio Guide App für iPhone und Android-Geräte gibt es ab sofort im App Store und über Google Play für 2,99 Euro.