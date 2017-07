Thommy Ten und Amélie van Tass verblüffen ihr Publikum weltweit

Münster. Sie sind das erste europäische Künstlerpaar, das am Broadway in New York zum Headliner avancierte und dann auch noch in Hollywood mit dem Zauber-Oscar der „Academy of Magical Arts“ ausgezeichnet wurde: Thommy Ten und Amélie van Tass sind auf dem internationalen Show-Olymp angekommen. Am Samstag, 28. April 2018, um 20 Uhr verzaubern die Weltmeister der Mentalmagie ihr Publikum im MCC Halle Münsterland.

In der kalifornischen Film- und Showmetropole wurden die beiden Österreicher in der Königsdisziplin „Bester Bühnenact 2016“ nominiert. „Schon das war eine absolute Ehre für uns“, berichten Thommy und Amélie. Durch den Gewinn des Zauber-Awards reihen sie sich nun ein in eine illustre Gesellschaft der berühmtesten Magier und Zauberer der Welt: Auch Siegfried & Roy und David Copperfield wurden mit dem „Academy of Magical Arts Awards“ ausgezeichnet. Das Zauberpaar freut sich über noch mehr Ehrungen: Auf den Weltmeistertitel 2015 in Italien folgte 2016 der zweite Platz bei „America’s got Talent“, der weltgrößten Castingshow mit 100.000 Bewerbern und über 16 Millionen TV-Zuschauern pro Sendung.

„Einfach zauberhaft!“ heißt die Live-Tournee, mit der Thommy Ten und Amélie van Tass derzeit weltweit für Furore sorgen – auch weil das Publikum selbst zum Mitspieler wird. „In unserer Show sind die Zuschauer sogar der wichtigste Part“, betonen sie. Unmöglich scheinende Momente des Gedankenlesens kombinieren sie mit Witz und Esprit. Davon lassen sich Zuschauer rund um den Globus verblüffen, in der Oper in Sydney ebenso wie in Las Vegas und in New York, wo sie für die erfolgreichste Zaubershow am Broadway gefeiert wurden.

Nun kehren sie zurück nach Europa. Für die Show in Münster am 28. April hat bereits der Vorverkauf begonnen. Tickets sind erhältlich ab 37,50 Euro, unter anderem bei Ticket to Go direkt am MCC Halle Münsterland, Tel.: 02 51 – 1 62 58 17, oder online unter www.mcc-halle- muensterland.de.