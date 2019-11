Termine im Dezember – Diözesanmuseum Paderborn

Paderborn. Hier folgen die Termine im Dezember (einschl. Ende November) der Veranstaltungen im Paderborner Diözesanmuseum:

Donnerstag, 28. November 2019, 19 Uhr.: – Dialoge im Museum: Von den auferweckten Toten: Das Thema der beliebten Gesprächsreihe „Dialoge im Museum“ ist der künstlerische und literarische Umgang mit Tod und Auferstehung in unserer Kultur. Professor Lothar van Laak (Institut für Germanistik und Vergleichende Literaturwissenschaft der Universität Paderborn) wird bei diesem interaktiven Rundgang durch das Museum mit den Besucherinnen und Besuchern ausgewählte Exponate des Diözesanmuseums intensiv besprechen und mit literarischen Texten zum Thema in eine lebendige Verbindung bringen. Eintritt 5 € Weitere Termine 12.12., 22.1. (jeweils 19 Uhr) –

Samstag, 30. November 2019, 10.30 – 13.30 Uhr: – Auf dem Weg zur Krippe: Weihnachts-Workshop für Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren. Es ist wieder soweit: Der Advent beginnt und wir schmücken unsere Wohnungen mit bunter Weihnachts-Deko. Dabei darf die Krippe nicht fehlen! Hier treffen Maria, Josef und das Jesuskind auf Hirten mit ihren Schafen und auf reich geschmückte Könige. Viele hundert Jahre bauen Christen schon Weihnachtskrippen und bringen damit die frohe Botschaft von der Geburt des Jesuskindes in ihre eigenen Wohnungen. Die Kinder ergründen im Museumsatelier die Geschichte der Krippendarstellungen, schauen Beispiele aus verschiedenen Jahrhunderten an und fertigen dann selbst eine Krippe. Mit Korken, Wattekugeln, Stoffen, Wolle, Sand und Pappe sind der eigenen Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Für maximal 12 Kinder Kosten 5 € (inkl. Material) Anmeldung bis zum 28. November

Mittwoch, 4. Dezember 2019, 18 – 20 Uhr: – After work chill out – Zeichnen im Museum: Für Jugendliche und Erwachsene – In entspannter Atmosphäre haben Kreative und Freunde des Zeichnens Gelegenheit, vom Arbeitsalltag abzuschalten, sich von den Kunstwerken im Museum inspirieren zu lassen und zwanglos einige Skizzenbuchseiten mit Zeichnungen und Beobachtungen zu füllen. Es geht nicht um künstlerische Begabung des Einzelnen oder die Qualität der Zeichnungen, sondern um das Erlernen bzw. Wiedererlernen des genauen Hinschauens durch das Zeichnen. Die Leiterin des Zeichenkurses, Claria Stiegemann, steht bei Fragen zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Skizzenbücher bitte mitbringen. Teilnehmer des Zeichenkurses „Licht und Schatten“ vom 19./20. Juli haben freien Eintritt. Alle anderen zahlen 2 €.

Donnerstag, 5. Dezember 2019, 19 Uhr: – KLANG-VOLL – Ein literarisch-musikalischer Abend mit Freunden zum Gedenken an Willi Hagemeier – Über 20 Jahre war der im vergangenen Jahr verstorbene Schauspieler, Synchronsprecher und Wort-Künstler Willi Hagemeier dem Diözesanmuseum verbunden. Ob als grantelnder Gregor VII. oder als von seinen Romreisen berichtender Goethe, ob als angelsächsischer Prinz oder isländischer Sagenerzähler – durch seinen eindringlichen und wandlungsfähigen Vortrag wurden die Ausstellungsbesucher stets ganz unmittelbar in die Ausstellungswelten hineingezogen. Der Abend wird Texte und Tonmittschnitte Hagemeiers für das Diözesanmuseum zu Gehör bringen. In ganz eigene musikalische Klangwelten entführen Robert Kusiolek (Akkordeon) und Elena Chekanova (Klangobjekte).

Eintritt frei

Montag, 9. Dezember 2019, 19 Uhr: – SchriftKunst – Brody Neuenschwander im Diözesanmuseum – Der in Brügge/Belgien lebende amerikanische Künstler Brody Neuenschwander zählt zu den innovativsten Kalligraphen der Gegenwart. Er arbeitet sowohl eigenständig als auch in Gemeinschaftsprojekten, etwa mit Peter Greenaway und Saskia Boddeke. Auch für das Diözesanmuseum hat er bereits zahlreiche Projekte realisiert. Im Sommer diesen Jahres hat er die Einladung des Erzbischofs von Paderborn angenommen, das Festtagsevangeliar für den Dom neu zu schreiben. Der Schriftkünstler gibt an diesem Abend Einblicke in die Entstehung des Werks und stellt Ausschnitte seines neuen Films „Word History“ vor. Auf der Suche nach den Ursprüngen der Schrift bereiste er mit Kalligraphen unterschiedlichster Traditionen und Filmemachern die ganze Welt. Eintritt 5 €

Donnerstag, 12. Dezember 2019, 19 Uhr – DIALOGE IM MUSEUM – Von den auferweckten Toten – Das Thema der beliebten Gesprächsreihe „Dialoge im Museum“ ist der künstlerische und literarische Umgang mit Tod und Auferstehung in unserer Kultur. Professor Lothar van Laak (Institut für Germanistik und Vergleichende Literaturwissenschaft der Universität Paderborn) wird bei diesem interaktiven Rundgang durch das Museum mit den Besucherinnen und Besuchern ausgewählte Exponate des Diözesanmuseums intensiv besprechen und mit literarischen Texten zum Thema in eine lebendige Verbindung bringen. Letzter Termin: 22.1. (19 Uhr)

Sonntag, 15. Dezember 2019 | 10.30 – 13.30 Uhr: – Engelhaftes Weihnachtsfest – Im Museum wimmelt es von Engeln – Mal sind sie klein, mal sind sie groß, mal sehen sie aus wie Kinder, mal wie Erwachsene. Meistens haben sie lange Flügel. Wir finden sie auf Gemälden, in Holz geschnitzt oder als Schmuck auf goldenen Kelchen. Aber was sind überhaupt Engel und welche Aufgaben haben sie? Und kommen Engel auch in der Weihnachtsgeschichte vor? Die Antworten suchen wir gemeinsam im Museum und nehmen dabei verschiedene Engelsdarstellungen unter die Lupe. Anschließend malen und basteln wir im Museumsatelier eigene Engel, die sich auch super als Weihnachtsgeschenke eignen. Für maximal 12 Kinder – Kosten 5 € (inkl. Material) – Anmeldung bitte bis zum 12. Dezember!



– Anschrift / Kontakt: Diözesanmuseum Paderborn, Markt 17, 33098 Paderborn Tel. 05251 125-1400, museum@erzbistum-paderborn.de