Tag der offenen TÃ¼r im Klinikum Weser-Egge

Vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten für Auszubildende. Schüler beim Tag der offenen Betriebstür im Klinikum Weser-Egge

Höxter. Beim Tag der offenen Betriebstür schauten Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren Eltern hinter die Kulissen des Klinikum Weser-Egge. Am Standort St. Ansgar Krankenhaus in Höxter begrüßten Stefanie Schoppe, stellvertretende Schulleiterin des Bildungszentrums Weser-Egge, Personalreferent Stefan Herbeck und Falk Orban, Leiter Projektmanagement, die jungen Leute.

Stefanie Schoppe berichtete von ihrem eigenen Werdegang bei der Katholischen Hospitalvereinigung Weser-Egge (KHWE): „Ich habe einen Realschulabschluss gemacht und danach ein einjähriges Praktikum im Krankenhaus. Das hat mir so gut gefallen, dass ich die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin angeschlossen habe. Nach meinem Studium Berufspädagogik Pflege und Gesundheit bin ich mit dem Master in der Tasche ans Bildungszentrum Weser-Egge zurückkehrt. Jetzt bin ich hier, wo ich die Schulbank gedrückt habe, stellvertretende Schulleiterin. Das gefällt mir“, sagt Stefanie Schoppe.

Karrieren wie diese werden von der KHWE gefördert: „Wir kümmern uns um individuelle Lösungen für Fort- und Weiterbildungen. Das schließt auch berufsbegleitende Studiengänge ein“, sagt Ralf Schaum, KHWE-Personalleiter.

Marvin Kunst ist 16 Jahre alt und plant derzeit den Wechsel von der Peter Hille Realschule in Nieheim Richtung Gymnasium. Er will Abi machen, danach ist eine Ausbildung wichtig für ihn. „Klar, langfristig kann ich mir auch ein Medizinstudium vorstellen“ sagt der Schüler. Ebenso geht´s Evelyn Kremer und Sophie Rüsenberg aus Steinheim. Die beiden besuchen die achte Klasse des Gymnasiums und schauten interessiert zu, als Stephan Polzin, Praxisanleiter in Höxter und seit einer Zivildienstzeit 1990 bei der KHWE, zusammen mit zwei Auszubildenden rückenschonendes Arbeiten erklärte und zeigte, wie man einen Kompressionsverband anlegt.

„Die Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger dauert drei Jahre. Die Zugangswege sind für Realschüler und Abiturienten offen, ebenso für Hauptschüler, die nach Abschluss der zehnten Klasse eine einjährige Qualifikation zum Krankenpflegehelfer absolviert haben“, erklärt Stefanie Schoppe.

Im Bildungszentrum Weser-Egge stehen 300 Ausbildungsplätze für die Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger beziehungsweise zum Altenpfleger zur Verfügung. „Berufe in Pflege und Medizin haben Zukunft“, sagt Personalleiter Schaum. Die KHWE bietet examinierten Gesundheits- und Krankenpflegern beziehungsweise Altenpflegern interessante und sichere Arbeitsplätze mit guten Entwicklungsmöglichkeiten.

„Für uns ist der frühe Kontakt zu den Schülern im Rahmen solcher Aktionen immer ein Gewinn“, sagt Stefanie Schoppe. „Einige Schüler sehen wir während ihres Schulpraktikums wieder, manche sitzen später als Auszubildende bei uns in den Klassenräumen des Bildungszentrums Weser-Egge. Das freut uns dann!“