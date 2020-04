Straßenbauarbeiten in Lügde zwischen Elbrinxen und Wörderfeld

Zwischen Elbrinxen und Wörderfeld wird ab Montag, 6. April, die Kreisstraße 66 Abs. 1 auf drei Abschnitten für Straßenbauarbeiten voll gesperrt.

Kreis Lippe. In Elbrinxen: „Schäferberg“ zwischen der Kreuzung „L946 / Untere Dorfstraße“ und „Oberer Bergweg“. In Sabbenhausen: Kreuzungsbereich „Lange Str./ Wörmkestr./ Im Bruchkamp“. In Wörderfeld: Zwischen „Brückensiek“ und Ortseingang „Wörderfeld“. Die Straßenbauarbeiten und auch die jeweiligen Vollsperrungen dauern voraussichtlich bis Freitag, 17. April. Während der Baumaßnahme lassen sich Behinderungen des Straßenverkehrs nicht vermeiden. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Baustellenbereich zu umfahren, eine entsprechende Umleitung wird ausgeschildert.