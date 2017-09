Stadtradeln 2017 hat begonnen – Anmeldung nach wie vor möglich

Rheda-Wiedenbrück (pbm). „Wir machen fast alles mit dem Fahrrad“, erzählt Monika Vollmer. Daher war es für sie und ihre Familie selbstverständlich, sich wieder beim Stadtradeln anzumelden. Die diesjährige Aktion dauert erneut 21 Tage und geht bis zum 24.September. Fahrrad-Begeisterte können sich nach wie vor jederzeit unter https://www.stadtradeln.de/rheda-wiedenbrueck anmelden und ihre gefahrenen Kilometer auch rückwirkend eintragen.

„Es ist interessant zu sehen, wie viele Kilometer man im Alltag zurücklegt“, erklärt Monika Vollmer, die mit ihrer Familie den Biohof Vollmer in Wiedenbrück bewirtschaftet. Klimaschutzmanager und Organisator Hans Fenkl hat neben Familie Vollmer bis jetzt rund 200 weitere Anmeldungen gezählt. Für weitere Fragen rund um die Aktion oder die Anmeldung steht er telefonisch unter 05242 963 301 oder per E-Mail an hans.fenkl@rh-wd.de zur Verfügung.

BUZ: Haben schon letztes Jahr beim Stadtradeln mitgemacht – Christina Seer, Bernd, Monika, Hermann und Christel Vollmer und Klimaschutzmanager Hans Fenkl.

Foto: Stadt Rheda-Wiedenbrück