Stadtführungs-Termine 2018 – Führung durch Gütersloh verschenken

Gütersloh. Viele Termine für die Stadtführungen im nächsten Jahr stehen fest. Der Klassiker, der Rundgang mit dem Nachtwächter oder Güths Mariechen führen auch 2018 wieder zu den schönsten Seiten Güterslohs. Und so ein Rundgang ist eine attraktive Geschenkidee für Weihnachten.

Die von der Gütersloh Marketing GmbH organisierten und durchgeführten Stadtführungen erfreuen sich großer Beliebtheit. Die Termine für die öffentlichen Führungen im ersten Halbjahr 2018 stehen jetzt fest. Im Programm findet man neben dem klassischen Stadtrundgang auch zahlreiche besondere Themenführungen. So führt zum Beispiel der Nachtwächter mit „Horn und Hellebarde“ durch das abendliche Gütersloh und veranschaulicht die Lebensumstände im ausgehenden 19. Jahrhundert. Beim Kulinarischen Rundgang kann man Gütersloh von seiner leckeren Seite kennenlernen und stärkt sich zwischen den einzelnen Stationen in ausgesuchten Gütersloher Restaurants. Einen Blick hinter die Kulissen von Gütersloher Bäckereien und Konditoreien kann man bei „Gütersloh für Frühaufsteher“ werfen. In eines der ältesten Gebäude Güterslohs führt „Fenster in die Vergangenheit“.

Neben den „offiziellen“ Terminen gibt es natürlich auch die Möglichkeit, bei der gtm einen individuellen Rundgang ganz nach den eigenen Terminvorstellungen zu buchen. „Gerne stellen wir genau auf Kundenwünsche abgestimmte Rundgänge zusammen“, so Mareike Scholz, verantwortlich für den Bereich Tourismus. „Die Rundgänge eignen sich nicht nur als Weihnachtsgeschenk, sondern sind auch ideal für Geburtstagsfeiern oder Betriebsausflüge.“ Die Mitarbeiter der Gütersloh Marketing GmbH sind bei der Suche nach der passenden Stadtführung gerne behilflich.

Flyer zu den Stadtführungen und Tickets für die festen Termine sind ab sofort im ServiceCenter der Gütersloh Marketing GmbH, Berliner Str. 63 erhältlich. Weitere Informationen zum Stadtführungsangebot gibt es außerdem auf www.guetersloh-marketing.de.