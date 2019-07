Bielefeld . In den Sommerferien (15. Juli bis 27. August) bietet die Stadtbibliothek am Neumarkt eine Reihe von Mitmach-Veranstaltungen in den Bereichen MakerSpace und Gaming an. Geeignet ist das Programm für Kinder, Jugendliche und Familien, alle Aktionen sind kostenfrei. Nähere Infos zu den einzelnen Angeboten und Anmeldung unter www.stadtbibliothek-bielefeld.de