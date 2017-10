Sport und Spannung bei den Ferienspielen der Stadt Gütersloh/Anmeldung bis zum 18. Oktober

Eine Drehleiter erklimmen oder Golfen



Gütersloh (gpr). Spiel, Sport und Spannung bieten auch in diesem Jahr die Ferienspiele der Stadt Gütersloh für alle, die etwas erleben wollen. Durch die Unterstützung der Miele-Stiftung sind diese Angebote in den Herbstferien für alle Kinder kostenlos. Am Dienstag, 24. Oktober, von 10 bis 12 Uhr geht es los mit einem Besuch bei der Feuerwehr in Gütersloh in der Friedrich-Ebert-Straße 40-42. Wer also mindestens fünf Jahre alt ist und noch nie eine Feuerwehrwache von innen gesehen hat oder schon immer mal wissen wollte, wie eine Drehleiter funktioniert, ist bei diesem Ausflug genau richtig. Eine Anmeldung ist möglich bis zum 18. Oktober unter www.ferienspiele.guetersloh.de.

Am Montag, 23. Oktober, können Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 16 Jahren ihr Talent im Golfen unter Beweis stellen. Der erste Kurs geht von 10 bis 12 Uhr und der zweite Kurs von 13 bis 15 Uhr. Die Kids treffen sich jeweils vor dem Eingang zum Clubhaus (Gütersloher Straße 127, 33397 Rietberg). Neben Spaß sollte man wetterangepasste Kleidung, Sportschuhe als auch ein Getränk unbedingt mitbringen. Auch für dieses Programm ist eine Anmeldung bis zum 18. Oktober unter www.ferienspiele.guetersloh.de erforderlich.

Kinder im Alter von fünf bis 14 Jahren haben die Möglichkeit das Ringen und Raufen kennen zu lernen. Die dafür vorgesehenen Termine sind am 23., 27. und 30. Oktober und am 3.November jeweils von 16.30 bis 17.30 Uhr in der Halle Volkening des KSV-Trainingszentrums (Holzstraße 12). Für das Ringen und Raufen sind Hallenturnschuhe sowie Sportbekleidung notwendig. Eine Anmeldung ist hierbei genauso wenig erforderlich wie bei den Angeboten „Rasselbande Pavenstädt“ und „Ferienspiele in Blankenhagen“.

Die „Rasselbande Pavenstädt“ findet in der ersten Ferienwoche, vom 23. bis 27. Oktober von 9 bis 12 Uhr in der Sporthalle der Grundschule Pavenstädt, Pavenstädter Weg 72, statt. Eingeladen sind alle Gütersloher im Alter von fünf bis zwölf Jahren. Sportsachen, ein Getränk und einen Snack für zwischendurch sollten mitgebracht werden. Außerdem gibt es die „Ferienspiele in Blankenhagen“ mit der Stadtteilarbeit Blankenhagen e.V. im Bürgerzentrum Lukas, Spiekergarten 34. Hier treffen sich die Kids im Alter von fünf bis zwölf Jahren in der zweiten Herbstferienwoche an allen Werktagen, jeweils von 14 bis 17 Uhr.

Weitere Informationen gibt es bei Nadine Becker-Kleinemas von der Stadt Gütersloh, Fachbereich Jugend und Bildung unter der Telefonnummer 05241 82 3333 oder unter www.ferienspiele.guetersloh.de.

BU: Eine Feuerwache kennenlernen: Dazu bieten die Ferienspiele der Stadt Gütersloh eine gute Gelegenheit.

Foto: ©Stadt Gütersloh