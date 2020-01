Simone Heuwinkel leitet ab 1. Januar 2020 IHK-Akademie Ostwestfalen

Bielefeld. Die neue Leiterin der für Weiterbildung verantwortlichen Akademie der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) heißt Simone Heuwinkel. Die 54-jährige Diplom-Kauffrau übernimmt am 1. Januar 2020 die operative Verantwortung für die IHK-Akademie Ostwestfalen. „Wir freuen uns, mit Simone Heuwinkel eine erfahrene Manager in gewonnen zuhaben, die in ihrer bisherigen Laufbahn sowohl Erfahrungen in der freien Wirtschaft gemacht hat, als auch die Arbeit der IHKs intensiv kennt“, betont Akademie- Geschäftsführer in Ute Horstkötter-Starke. „Sie kennt sich mit den Themen rund um den Fachkräftemangel aus unterschiedlichen Blickwinkeln heraus gut aus.“ In der IHK Ostwestfalen ist Heuwinkel keine Unbekannte.

Von 2002 bis 2010 hatte sie dort sehr erfolgreich das Referat Handel und Dienstleistungen geleitet. Danach übte sie Führungstätigkeiten bei zwei weiteren beruflichen Stationen in einer anderen IHK und in der freien Wirtschaft aus. Die Position der Akademieleitung wurde neu eingerichtet, nachdem im vergangenen Sommer die Bereiche Aus- und Weiterbildung in der IHK zusammengelegt worden waren und Ute Horstkötter-Starke als Geschäftsführerin dessen Gesamtleitung übernommen hatte. Die IHK-Akademie Ostwestfalen zählt zu den führenden, regionale n Einrichtungen für innovative, berufliche Weiterbildung und Personalentwicklung. Rund 9.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzen jährlich das praxisorientierte Qualifizierungsangebot, das von nahezu 450 Expertinnen und Experten aus dem gesamten Bundesgebiet gestaltet wird.