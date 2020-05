Schulkinder sollen das Fahrrad nehmen

Unterricht für Viertklässler beginnt am Donnerstag

Rietberg. Am Donnerstag, 7. Mai, beginnt in den Rietberger Grundschulen wieder der Unterricht. Zunächst allerdings nur für das 4. Schuljahr. Wann die anderen Klassen wieder zur Schule gehen – darüber berät NRW-Ministerpräsident Laschet in den nächsten Tagen.

Die Mädchen und Jungen der 4. Klassen haben zunächst nur drei Stunden Unterricht am Tag. Darauf haben sich die Schulleitungen der städtischen Grundschulen in Absprache mit der Stadt Rietberg und dem Schulrat in der vergangenen Woche geeinigt.

Ab Donnerstag steht für die Kinder dann auch wieder der Schülerspezialverkehr bereit. Auch, um die Kinder nach der 3. Stunde wieder heimzubringen. Trotz dieses Angebotes appelliert die Abteilung Schule, Kultur & Sport der Stadtverwaltung an die Eltern, ihre Kinder – sofern möglich – zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule zu schicken. So kann gewährleistet werden, dass es in den Bussen nicht zu voll wird und die Gefahr der Ansteckung mit dem Coronavirus reduziert werden. Nicht drängeln und einen Nasen-/Mundschutz tragen sind weitere Hinweise, um sich im Bus vor einer möglichen Ansteckung zu schützen.