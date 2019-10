Landestheater Detmold zeigt die einstige Skandaloper „Luisa Miller“ im Theater im Park

-Schicksalshafte Intrige-

Bad Oeynhausen. Das gefiel den Obersten nun wahrlich nicht: Die Intrige eines Adeligen zum Leide der bürgerlichen Luisa Miller hatte so viel Zündstoff, dass der Text von Schiller für den italienischen Opernbetrieb im 19. Jahrhundert entschärft werden musste. Am 2. Oktober zeigt das Landestheater Detmold um 19:30 Uhr das Melodramma tragico „Luisa Miller“ von Guiseppe Verdi im Theater im Park in italienischer Sprache mit deutschen Untertiteln. Basierend auf Friedrich Schillers Trauerspiel „Kabale und Liebe“ erzählt Verdis effektvolle Oper „Luisa Miller“ von der tragischen Geschichte zweier Liebender. Entgegen aller gesellschaftlichen Konventionen liebt Rodolfo, Sohn des Grafen von Walter, die bürgerliche Luisa Miller. Der alte Graf ist davon wenig begeistert, schließlich möchte er seinen Sohn standesgemäß verheiraten.

Der Zweck heiligt die Mittel und so werden sein Sohn, Luisa und ihr Vater Opfer einer handfesten Intrige, die die Liebenden entzweien soll. Vater Miller wird verhaftet und seine Tochter erpresst: Um ihren Vater zu retten, soll Luisa einen folgenschweren Brief schreiben … Trotz der Überarbeitung von Schillers Originaltext gelang Verdi eine expressive Komposition voller Spannung und Empathie. Die Hauptfiguren des Musikdramas verkörpern die in Bad Oeynhausen bereits durch ihre imponierenden Auftritte bekannte Megan Heart und sowie Ji-Woon Kim.

Gemeinsam mit dem Symphonischen Orchester und dem Opernchor des Landestheater Detmold sorgen sie für einen beeindruckenden musiklischen Abend. Tickets ab 26,00 € sowie weitere Informationen gibt es in der Tourist- Information im Haus des Gastes, Im Kurpark, Tel. 0 57 31 / 13 00, geöffnet montags bis freitags von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr und samstags von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr sowie online auf www.staatsbad-oeynhausen.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.