Rund 80 Tweeder traten in die Pedale

Gütersloh. Rund 80 Radfahrer und Radfahrerinnen brachten am Sonntag, dem 23. April, das Flair der 30er Jahre und einen Hauch Britishness nach Gütersloh. Die Teilnehmer/-innen des 4. Gütersloher Tweed Runs waren einmal mehr eine Augenweide. Und hatten zum Teil weite Anfahrtswege auf sich genommen. Nicht nur aus Münster, Minden oder Bückeburg reisten die Teilnehmer an, sondern auch aus Hildesheim, Bonn oder Rheinland-Pfalz hatten sich Vintage-Fans auf den Weg gemacht. Auf historischen oder Vintage-Fahrrädern waren die stilvollen Radler/-innen von Gütersloh nach Marienfeld unterwegs.

Hier wurde bei der Klosterpforte Rast gemacht und die Gelegenheit für eine Tea Time genutzt. „Wir sind begeistert, dass der Gütersloher Tweed Run mittlerweile einen so guten Ruf weit über Gütersloh hinaus hat und freuen uns jetzt schon auf den 5. Gütersloher Tweed Run im nächsten Jahr“, so Jan-Erik Weinekötter, Geschäftsführer der gtm. Zum Abschluss des Tweed Run wurden am Stadtmuseum die schönsten Outfits, Frisuren und Fahrräder prämiert.