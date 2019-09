Psychologin eröffnete Praxis in der Mittelstraße

Barntrup. (Text: Stadt Barntrup) Bürgermeister Jürgen Schell freut sich über den Neuzugang in der Mittelstraße in Barntrup und überreicht als herzlichen Willkommensgruß einen Blumenstrauß. Bei seinem Antrittsbesuch wird im gemeinsamen Gespräch schnell klar, Kristina Kost ist mit Herzblut Psychologin, Gesundheitscoach und Gründerin der Mental Fresh Academy.

Die Eröffnung ihrer eigenen Praxis, der Mental Fresh Academy, fand am 08. September 2019 um 14.00 Uhr in der Mittelstraße 19, 32683 Barntrup statt. Es gibt einen Impulsvortrag zum Thema: „Mehr Leichtigkeit im Leben“ und anschließend ein Kennenlernen bei Snacks und Getränken. Gerne kann man sich vor Ort Informationen zu den unterschiedlichen Angeboten einholen. In den frisch renovierten und schick eingerichteten Räumlichkeiten, mit Gruppenraum für Seminare und Beratungszimmer, hat sie nun die Möglichkeit, Menschen professionell dabei zu unterstützen, ihre psychische Gesundheit zu erhalten und zu fördern. Denn ihr Grundsatz lautet: „Keine Gesundheit ohne seelische Gesundheit.“

Ob psychologische Beratung oder präventive Kurzzeitbehandlung. Für jeden gibt es ein passendes Modell. In der psychologischen Beratung möchte sie dabei helfen, Warnsignale wie Unwohlsein, Schlafstörungen, Unruhezustände, Gereiztheit, Energielosigkeit ernst zu nehmen, da diese und andere Beschwerden Zeichen für den Beginn einer psychischen Erkrankung sein können. Im Rahmen der präventiven Kurzzeitbehandlung wird die Psyche gestärkt, ein gesünderer Umgang mit Stress entwickelt. So kann einer psychischen Erkrankung vorgebeugt werden. Die Mental Fresh Academy unterstützt außerdem Geschäftsführungen, Führungskräfte, Personalverantwortliche, Personalleitungen, PersonalreferentInnen, Gesundheitsbeauftragte mit Seminaren, Workshops, Beratung und Coaching, um die seelische Gesundheit und das Wohlbefinden zu stärken. Für Arbeitgeber sicherlich ein interessantes Angebot, die Förderung der psychischen Gesundheit -Seminare/ Workshops für MitarbeiterInnen anzubieten. Mehr präventive Maßnahmen anbieten, ist der Schlüssel zum Erfolg.