Potentialberatung NRW – Beratungsförderung durch das Land NRW

Kreis Höxter. Unternehmen mit einer Arbeitsstätte in NRW können zukünftig von der verbesserten Beratungsförderung des Landes NRW profitieren. Nutzen Unternehmen das externe Know-how eines Unternehmensberaters, so beteiligt sich das Land NRW an den Kosten.

Die Potentialberatung unterstützt Unternehmen und Beschäftigte dabei, die Wettbewerbsfähigkeit zukunftsorientiert zu sichern und auszubauen. Förderbare Themenfelder der Beratungsförderung sind: Arbeitsorganisation, Demografischer Wandel, Gesundheit, Digitalisierung, Kompetenzentwicklung oder Qualifizierung.

Neu ist ab März der Wegfall von vielen Förderbeschränkungen. So spielen das Unternehmensalter oder die Anzahl der Beschäftigten keine Rolle mehr. Vom neu gegründeten Kleinbetrieb bis zum Großunternehmen steht das Förderprogramm der heimischen Wirtschaft offen. Die Förderung erfolgt durch eine 50-prozentige Bezuschussung der Honorare pro Beratertagewerk. Maximal 10 Tagewerke sind förderfähig. Die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Höxter ist zugelassene Anlaufstelle des Landes NRW und informiert über die Förderbedingungen. Wichtig ist, dass Unternehmen vor Beginn der Beratung die GfW zur Antragsstellung aufsuchen.