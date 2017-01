Pistor setzt nach! Nach der großartigen ersten Tour „Taktik, Liedgut & Kabine“

Detmold. Nach der großartigen ersten Tour „Taktik, Liedgut & Kabine“ geht diese tolle und extrem unterhaltsame Fußball-Live-Show in die zweite Runde. Auf dem Programm steht diesmal die „Lektion Bundesliga“. Neben großen Radiomomenten aus über 50 Jahren Bundesliga gibt es jede Menge schräge Storys über Triumphe, Typen und Skandale. 2 x 45 Minuten (plus Nachspielzeit) Lachen, Staunen, Schwelgen…alles inklusive. So wurde die Geschichte der Bundesliga bestimmt noch nicht erzählt! Mit dabei sind neben Sven Pistor, der fabelhafte WDR-Bundesligareporter Burkhard Hupe und jeweils ein „Held der Bundesliga“ als Überraschungsgast. Man darf gespannt sein, auch auf das völlig neue Quiz für die zahllosen Fußball- Klugscheißer im Publikum…

Beginn: 20:00 Uhr Einlass: 19:00 Uhr

Karten gibt es unter stadthalle-detmold.de, bei allen Geschäftsstellen der Lippischen Landeszeitung und auch bei der Touristinformation Detmold.