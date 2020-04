PD Dr. Matthias Kapischke ist neuer Ärztlicher Direktor des Klinikum Gütersloh

Gütersloh. PD Dr. Matthias Kapischke, Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und minimalinvasive Chirurgie, wurde vom Aufsichtsrat auf Vorschlag der Chefärzte zum neuen Ärztlichen Direktor des Klinikum Gütersloh gewählt. Zu seinem Stellvertreter ist Prof. Dr. Axel von Bierbrauer (Chefarzt der Klinik für Inneren Medizin III) ernannt worden. Sie vertreten die Ärzteschaft im Klinikum Gütersloh und stehen innerhalb der Betriebsleitung im direkten Kontakt mit der Geschäftsführung, der Pflegedirektion und der Kaufmännischen Direktion. PD Dr. Matthias Kapischke tritt die Nachfolge von Prof. Dr. Gero Massenkeil an, der das Amt seit 2016 inne hatte und es nun turnusmäßig weitergibt.

PD Dr. Matthias Kapischke ist Facharzt für Chirurgie, Viszeralchirurgie, spezielle Viszeralchirurgie und Proktologie und seit 2016 Chefarzt im Klinikum Gütersloh. Neben seiner Tätigkeit als Chefarzt ist er darüber hinaus Leiter des von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifizierten Viszeralonkologischen Zentrums, einem Zusammenschluss unterschiedlicher Fachabteilungen des Klinikums, niedergelassener Ärzte und weiterer Kooperationspartner zur Behandlung von bösartigen Erkrankungen und Tumoren des Bauchraums.

Zu seinem Stellvertreter wurde Prof. Dr. Axel von Bierbrauer, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin III (Pneumologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin, Infektiologie und Allgemeine Innere Medizin) gewählt. Der Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie, Infektiologie, Schlafmedizin, Internistische Intensivmedizin, Notfallmedizin, Angiologie und Labordiagnostik (fachgebunden) ist seit 2013 Chefarzt am Klinikum Gütersloh. Prof. Dr. von Bierbrauer ist zudem Leiter des Zentrallabors des Klinikum Gütersloh.

„Ich wünsche Herrn Dr. Kapischke und Herrn Prof. Dr. von Bierbrauer alles Gute für die neuen Ämter und freue mich sehr auf eine konstruktive Zusammenarbeit in der Betriebsleitung. Herrn Prof. Dr. Massenkeil danke ich an dieser Stelle ganz herzlich für seinen außerordentlich engagierten Einsatz in den vergangenen vier Jahren und für die vielen positiven Entwicklungen, die wir in dieser Zeit gemeinsam auf den Weg bringen konnten“, so Geschäftsführerin Maud Beste.