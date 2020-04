Stadt Paderborn. Der Freundeskreis der Städtischen Museen und Galerien Paderborn hat dem Crowdfunding-Projekt „Paderborner Kultur-Soli“ eine Spende von 1.000 Euro überreicht. „Es ist dem Verein wichtig, den Kulturschaffenden Paderborns zu helfen, die infolge des Corona-Virus sämtliche Aufträge verloren haben“, sagt Josef Hackfort, 1. Vorsitzender des Vereins – und begrüßt damit auch die Idee des einmaligen Crowdfunding-Projektes. Symbolisch überreichte er einen Scheck an die Initiatoren der Aktion, Julia Ures, Markus Runte und Olaf Menne (Letzterer konnte an der Übergabe nicht teilnehmen).

Der Freundeskreis der Städtischen Museen und Galerien unterstützt die Aktivitäten der Städtischen Galerie in der Reithalle und des Kunstmuseums im Marstall in Paderborn-Schloß Neuhaus verbunden mit dem Ziel, die Bedeutung der bildenden Kunst in Paderborn und darüber hinaus sichern. Dem Verein ist es ein großes Anliegen, in diesen schwierigen Zeiten einen Beitrag für Kulturschaffende Paderborns zu spenden.

Nach nur drei Tagen steht das Crowdfunding-Projekt „Paderborner Kultur-Soli“ bereits bei fast 10.000 Euro. Interessierte, die Paderborns Kreative auch in dieser schwierigen Zeit unterstützen möchten, können zahlreiche Gegenleistungen, „Dankeschöns“ im Crowdfunding erwerben oder einfach einen freien Betrag spenden. Alle Informationen unter www.kultursoli.de. Die Aktion läuft noch bis zum 30. April.