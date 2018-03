Ei, ei, ei, bei Weltbild kommt der Osterhase vorbei

Detmold. Zu Ostern startet der Familienbuchhändler Weltbild eine Mal-Aktion mit Überraschung für Kinder. Jedes Mädchen und jeder Junge, die ein selbstgemaltes Oster-Bild in der Filiale abgeben, bekommt nach den Osterfeiertagen eine Überraschung. Die Bilder können bis einschließlich Samstag, den 31. März, abgegeben werden. Über das Wochenende kommt der Osterhase und das Weltbild Team bereitet kleine Geschenke für die Mini-Künstler vor. Diese können ab Dienstag, den 3. April, 12 Uhr, abgeholt werden können.

Zusätzlich können Eltern mit Ihren Kids ab sofort in der Filiale eine lustige Ostererinnerung fotografieren: Mit dem eigenen Gesicht im aufgestellten „Fotospaß-Hasen“ haben sie ein fröhliches Bild auf dem Handy zum Senden an Freunde und Verwandte.

Weltbild in Detmold: Oster-Mal-Aktion für Kinder

Bildabgabe: bis 31.März 2018

Abholung der Osterüberraschungen: ab 03.04.2018 ab 12 Uhr

Wo: Weltbild, Lange Straße 15, 32759 Detmold