Familien-Zaubershow im GOP Bad Oeynhausen

Timothy Trust und Diamond kommen mit Kinder-Show ins GOP

Große Augen, offene Münder – Am 27. und 28. März jeweils um 15 Uhr dürfen Kinder sich auf eine tolle Familien-Zaubershow mit den GOP-Lieblingen Timothy Trust und Diamond (bekannt aus den Shows Multiversum und Trust me) freuen.

Das Mental-Magier-Duo kommt mit einer verrückten Zeitreisen-Show und jeder Menge Zaubertricks ins GOP.

Die Geschichte:

Geisterjäger Dima Helfenstein ist auf der Jagd nach einem Geist, den er mit Hilfe des Publikums im Theater findet. Doch Dima ist verblüfft: Der Geist ist eine Frau. Sie stammt aus dem 16. Jahrhundert und heißt Shakespeare! Dima will Shakespeare so schnell wie möglich zurücksenden, da sich ein Riss im Raum-Zeit-Kontinuum auftut. Wird am Ende alles gut gehen? Und wenn ja, welche Rolle spielt dabei das Publikum?

Die Zuschauer dürfen sich auf einen magische, rasante Reise durch Zeit und Raum freuen.

Tickets gibt es für 19 Euro unter www.variete.de oder unter (05731) 7448 0.

GOP Kaiserpalais Bad Oeynhausen GmbH & Co. KG

Im Kurgarten 8 (Navigation: Morsbachallee), 32545 Bad Oeynhausen