Online-Sprachkurse von ruf Jugendreisen und offaehrte Sprachreisen

Corona-Auszeit sinnvoll nutzen mit Gratis-Schnupperangebot, Kursen für Schüler ab 11 Jahren und Abiturvorbereitungen in den Osterferien

Bielefeld. Online-Training statt Sprachreise: ruf Jugendreisen und offaehrte sprachreisen bieten in der Corona-Auszeit erstmals online Englisch- Sprachkurse für Schüler und junge Erwachsene an. Sie finden in den Osterferien statt. Neben Kursen für Schüler ab 11, 14 und 16 Jahren sind auch Abiturvorbereitungskurse buchbar. Den Unterricht übernehmen Leh- rer der internationalen, zertifizierten Sprachschule im englischen Bournemouth. Die Kurse dauern acht Tage, beginnen mit einem Sprachniveautest und finden in kleinen Gruppen statt.

Welche Leistungen enthalten die Kurse?

Den Sprachkursen ist zur Einstufung ein Sprachtest vorgeschaltet. Die Teilnehmer erhalten zudem das Unterrichtsmaterial und ein Abschlusszertifikat. Die Standardsprachkurse umfassen 32 Unterrichtsstunden, aufgeteilt in acht mal drei Vollzeitstunden. Sie finden in Gruppen von maximal zehn Schülern statt. Die Abiturvorbereitungskurse umfassen 42 Unterrichtsstunden, aufgeteilt in acht mal vier Vollzeitstunden. Die Gruppengröße beträgt hier maximal acht Teilnehmer.

Welche Kenntnisse vermitteln die Kurse?

Die Sprachkurse fördern die kommunikativen Fähigkeiten der Teilnehmer und bauen Hemmungen beim Sprechen ab. Abgedeckt sind die Bereiche Konversation, Hör- und Leseverständnis sowie Grammatik. Die Abiturvorbereitungskurse umfassen Unterricht in General Englisch und machen zudem mit gezielten Einheiten fit für die Prüfungen.

Wie qualifiziert sind die Lehrer?

Die Lehrer sind alle Muttersprachler, die ansonsten an der internationalen Sprachschule im englischen Bournemouth unterrichten. Diese Sprachschule ist vom renommierten British Council anerkannt. Die erfahrenen, unabhängigen Schulinspektoren des British Council begutachten sie regelmäßig. So ist ein hoher Standard des Lehrens und Lernens sowie ein gutes Preis-Leistungs- Verhältnis garantiert.

Wie läuft das Lernen ab?

Die Sprachschüler benötigen idealerweise einen Laptop mit Kamera und Mikrofon oder eine ähnliche Ausstattung. Haben sie den Kurs gebucht, können sie sich über einen Code auf einer Kommunikationsplattform einwählen. Der Unter- richt findet in interaktiver Form statt und nicht als frontaler Vortrag. Die Teilnehmer können sich untereinander austauschen, in Kleingruppen gemeinsam arbeiten oder auch Referate halten.

Warum macht das Lernen mit ruf und offaehrte auch online Spaß?

Der Kontakt zu muttersprachlichen Lehrern vermittelt einen besseren Zugang zur Sprache, schult das Hörverständnis und Sprachgefühl besonders gut. Die Sprachschüler können sich mit anderen Teilnehmern aus ganz Deutschland austauschen, gemeinsam lernen und auch neue Freundschaften schließen. Außerdem sind die Lerninhalte nicht statisch, sondern passen sich den Wünschen der Jugendlichen an.