OCTA Steuerberater eröffnen neuen Standort in Rheda-Wiedenbrück

Rheda-Wiedenbrück. Mit OCTA hat eine der großen Steuerkanzleien und Unternehmensberatungen der Region einen neuen Standort in Rheda-Wiedenbrück eröffnet. Das Unternehmen beschäftigt allein in Bielefeld aktuell mehr als 60 Mitarbeiter und betreut sowohl Kunden aus dem traditionellen Mittelstand als auch international agierende Konzerne. Höhepunkt der Standorteröffnung war der erste OCTA TALK als Auftakt einer neuen Eventreihe für Führungskräfte. Mehr als 40 Entscheider aus Ostwestfalen-Lippe nutzten das Format und diskutierten mit dem Schweizer Business-Coach Dino Eberle zum Thema Leadership.

„Rheda-Wiedenbrück bietet eine gute Infrastruktur, spannende Unternehmen und jede Menge Potenzial“, erklärt OCTA Geschäftsführer Ralf Sommer die Entscheidung für den neuen Standort. Neben geladenen Gästen nutzten auch viele Unternehmer der Region die Eröffnung, um sich einen ersten Eindruck von der Kanzlei zu machen, die ihre Räumlichkeiten in einem frisch renovierten Fachwerkhaus an der Marienstraße nahe der Altstadt bezogen hat.

„Die Stadt verbindet das Alte mit dem Neuen und lässt so auf sehr charmante Art etwas Einzigartiges entstehen“, sagt Ingo Ellerbrake, Regionalverantwortlicher des neuen Standortes in Rheda-Wiedenbrück. „Für uns ist diese Einstellung eine Inspiration. Denn wir setzen auf traditionelle Werte wie Loyalität und Vertrauen, bieten unseren Kunden aber auch alle Vorteile einer modernen, digitalen Beratung.“ Die kanzleieigene App sei nur ein Beispiel.

Neue Talkreihe für Führungskräfte und Entscheider

Das Eröffnungsevent war zugleich auch der Startschuss für den ersten OCTA TALK. Die Podiumsdiskussion bietet Führungskräften und Entscheidern ein Forum für den gemeinsamen Austausch von Erfahrung und Expertise und wird künftig regelmäßig an verschiedenen Locations in Ostwestfalen-Lippe veranstaltet.

Zum Auftakt diskutierte Kanzleiinhaber Ralf Sommer mit dem Schweizer Coach und Managementberater Dino Eberle die Bedeutung von Selbstführung als Erfolgsfaktor für Entscheider und ihre Unternehmen. „Führung ist keine Position, sondern eine Grundhaltung“, betont Dino Eberle. „Wir sind überzeugt, dass der OCTA TALK viele wichtige Impulse für die Region geben wird und freuen uns über die positive Resonanz auf unser neues Format.“

–

Über OCTA Steuerberater

OCTA Steuerberater ist eine der führenden Steuerkanzleien und Wirtschafts-beratungen in Ostwestfalen-Lippe. Die Kanzlei berät Privatiers, Freiberufler, mittelständische Betriebe und Konzerne im In- und Ausland. Zu den Leistungen gehören neben der klassischen Steuerberatung u.a. auch die Rechtsberatung, Wirtschaftsprüfung, betriebswirtschaftliche Beratung sowie die Internationalisierungsberatung.

Kooperationspartner der Kanzlei ist die Testator Revisionsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aus Bielefeld. OCTA ist Mitglied in verschiedenen Arbeitskreisen wie dem Steuerberaterverband Westfalen-Lippe oder dem DATEV-Kollegen-Arbeits-kreis. Darüber hinaus ist OCTA ebenfalls im Bundesverband Mittelständige Wirtschaft (BVMW) vertreten.