Notarztfahrzeuge der Stadt Gütersloh mit mobilem Ultraschallgerät ausgestattet

„Mit Hilfe der mobilen Ultraschallgeräte müssen wir nicht mehr nur vermuten, sondern wir können sehen, was im Patienten passiert“, erklärt Oberarzt Dr. Carsten Kulbe, Leiter des Notarztstandortes am St. Elisabeth Hospital in Gütersloh. Deshalb gäben die neuen Geräte besonders bei invasiven Maßnahmen – Behandlungsmethoden, die in den Körper des Patienten eindringen – zusätzliche Sicherheit, so Kulbe. Die Geräte verfügen über eine sogenannte Dual-Sonde. Diese zwei Schallköpfe ermöglichen eine Vielzahl klinischer Entscheidungen – nichts muss für unterschiedliche Untersuchungen ausgewechselt werden. Der Anwendungsbereich der neuen Geräte ist groß. „Man schätzt, dass rund 70 Prozent der Notfälle internistische Notfälle sind“, sagt Chefarzt Dr. Thomas Grau, Klinikum Gütersloh. Besonders bei Unfällen, die innere Schäden hervorrufen oder Herzproblemen würden die Ultraschallgeräte helfen, so Grau.

Der technologische Fortschritt und die damit einhergehende Verkleinerung elektronischer Teile macht es möglich, den Ultraschall mit zum Einsatzort zu nehmen. „Vor einigen Jahren waren die Geräte entweder viel zu groß und haben schlicht nicht in das Notarztfahrzeug gepasst oder aber die Qualität der Bilder war einfach zu schwach“, sagt Grau. „Mobilität und Leistung müssen zusammen passen und das ist jetzt bei diesem Gerät der Fall. Zudem ist das mobile Gerät einfach zu bedienen.

„Das ist im Prinzip selbsterklärend“, sagt Chefazt Dr. Norbert Zoremba, St. Elisabeth Hospital. „Und das muss es auch sein, schließlich hat man keine Zeit sich durch Menüs zu fühlen“. Das Ziel sei es beim Blick aufs Gerät innerhalb von zehn Sekunden zu wissen was los sei, so Zoremba. Rund 11.000 Euro kostet ein mobiles Ultraschallgerät. Finanziert wird die Ausrüstung von der Stadt Gütersloh. Wie alle Fahrzeuge des Rettungsdienstes sind auch die beiden Notarztfahrzeuge mit dem mobilen Ultraschallgerät, eines stationiert am städtischen Klinikum, das andere am St. Elisabethn Hospital, im Besitz der Stadt Gütersloh.