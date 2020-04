Neuer Radfahrstreifen auf dem „Le-Mans-Wall“ und dem „Liboriberg“

Paderborn. Am Le-Mans-Wall sowie am Liboriberg soll ein Radfahrstreifen in Richtung Kasseler Tor eingerichtet werden. Nach Libori 2020 soll zunächst eine Deckenerneuerung auf dem Le-Mans-Wall durchgeführt werden, um im Anschluss den neuen Radfahrstreifen auf der Fahrbahn zu markieren. Für die Einrichtung des Radfahrstreifens sollen die bestehenden Fahrbahnen am Bahnübergang „Rosentor“ genutzt werden, der künftig für den Kfz-Verkehr komplett gesperrt wird. Bereits im Innenstadtverkehrskonzept 2013 ist die Sperrung des Bahnübergangs Rosentor für den Kfz-Verkehr vorgeschlagen worden. Weitere Untersuchungen, zuletzt aus dem vergangenen Jahr, machen deutlich, dass diese Verkehrsbeziehung durchaus verzichtbar ist.

Die frei werdenden Flächen sollen für den Radverkehr in Richtung Kilianstraße und auf dem Inneren Ring genutzt werden. Einzelheiten zur Durchführung der Maßnahme müssen derzeit auch aufgrund der besonderen Corona-Situation noch abgestimmt werden. Die Benutzungspflicht des Zweirichtungsradweges auf der Wallanlage in Fahrtrichtung Kasseler Tor wird somit aufgehoben werden. „Sicherlich erreichen wir hierdurch einen höheren Komfort und mehr Sicherheit für Radfahrende“, sagt die Radwegplanerin Kirsten Schmidt. Ein Benutzungsrecht für Radfahrende bleibt hier aufgrund der vielen Quellen und Ziele innerhalb des Ringes aber weiterhin erhalten. Auch für den KFZ-Verkehr wird die Verkehrsführung zunächst etwas ungewohnt sein, da zum Beispiel die separaten Linksabbiegespuren durch überbreite Fahrspuren für den Kfz-Verkehr ersetzt werden. Auch einige Parkplätze fallen weg, um die Übersichtlichkeit zu vergrößern. In Ergänzung können jedoch weitere Abstellanlagen für Fahrräder installiert werden, die dringend in der Innenstadt benötigt werden.