Neuer Bachelorstudiengang Physik der Universität Paderborn akkreditiert

Wahlweise Schwerpunktsetzung auf Mathematik, Naturwissenschaften oder Französisch

Paderborn. Ab dem Wintersemester 2017/2018 startet der grundlegend neu konzipierte und auf eine individuelle Profilbildung der Studentinnen und Studenten ausgerichtete Bachelor-Studiengang Physik an der Universität Paderborn. Der Bachelor Physik kann in den Varianten „Mathematik“, „Naturwissenschaften/Technik“ und „Französisch“ studiert werden.

Die Studienvariante „Naturwissenschaften/Technik“ enthält anwendungsnahe Mathematik-Vorlesungen, Chemie und ein umfangreiches Laborpraktikum, das mit einem eigenen größeren Projekt endet. Im Rahmen der Variante „Mathematik“ hören die Studierenden die abstrakteren Mathematik-Veranstaltungen „Analysis“ und „Algebra“, wie sie sonst für Studierende der Mathematik obligatorisch sind. Diese Studienvariante erlaubt bis zum dritten Semester einen problemlosen Wechsel zwischen den Studienfächern Mathematik, Physik und Lehramt Mathe/Physik. Die dritte Variante „Französisch“ ist so konzipiert, dass das 5. und 6. Semester im Ausland studiert werden kann. Dies könnte z. B. an der Universität von Le Mans, Partnerstadt von Paderborn, erfolgen.

Um auf eine spätere Tätigkeit in interkulturellen Teams in Forschung und Industrie vorzubereiten, sind in allen Studienvarianten Sprachkurse (wahlweise Englisch oder Französisch) enthalten, die einen Fokus auf Lesen und Schreiben von Fachliteratur und die Teilhabe an Fachgesprächen legen. Alle Studienvarianten werden durch den Physiktreff, der mit zielgerichteten und betreuten Lernangeboten die Studierenden in den ersten Semestern unterstützt, ergänzt.

Ein Schwerpunkt in allen Studienvarianten ist neben der Vermittlung des Fachwissens die systematische Förderung der wissenschaftlichen Forschungsmethodik: Beginnend im ersten Semester werden im Paderborner Physik-Praktikum wie im realen Forschungsalltag Experimente geplant, aufgebaut und durchgeführt sowie reflektiert und interpretiert.

„Die zahlreichen Neuerungen in unserem Studiengang sind das Ergebnis der Beobachtungen und Evaluationen der zurückliegenden Jahre“, so Prof. Dr. Torsten Meier, Dekan der Fakultät für Naturwissenschaften: „Mit der systematischen Integration der Förderung überfachlicher Kompetenzen, der Flexibilität bei der Wahl der Studienschwerpunkte und der systematischen Berufsvorbereitung haben wir aktuell den innovativsten Physikstudiengang überhaupt.“ Weitere Informationen: physik.upb.de/studiengang

Foto: Universität Paderborn

Verantwortlich für die neuen Bachelor-Studiengänge (v. li.): Dekan Prof. Dr. Torsten Meier, Studentin Nicola Skupin, Sprecher der Physik Prof. Dr. Wolf-Gero Schmidt, Leiterin des Physiktreffs Anna Bauer und Studienberater Dr. Marc Sacher.