Mobile Inspirationen bei La Strada in Bielefeld

Bielfeld. Open-Air-Salon rund um Autos, Elektromobilität und Oldtimer vom 3. bis 5. Mai 2019 in der Altstadt

La Strada macht mobil: Der Open-Air-Salon in der Bielefelder Altstadt inspiriert vom 3. bis 5. Mai 2019 die Besucher mit vielen Ideen rund um das Thema Mobilität. Ob man nun auf der Suche nach einem neuen Auto ist, sich über Möglichkeiten im Bereich Elektromobilität informieren möchte oder einfach Spaß an schönen Wagen hat: Bei La Strada ist die Auswahl groß, denn in der gesamten Altstadt präsentieren sich drei Tage lang rund 20 Bielefelder Autohändler und Anbieter mit ihren Modellen und Services. Der Freiluft-Termin wird zum 21. Mal gemeinsam von Bielefeld Marketing und der Werbeagentur Eigenrauch & Partner organisiert. La Strada findet in der Obernstraße, Niedernstraße, am Niederwall und auf dem Alten Markt statt.

Außerdem steht der Klosterplatz steht wieder im Zeichen der „La Strada Classic“. Am 4. und 5. Mai treffen sich dort Oldtimer-Liebhaber mit ihren Schätzen. Besucher finden nicht nur tolle Fotomotive, sondern vielleicht auch das Traumauto aus der Kindheit und Jugend wieder. Live-Musik, Spielaktionen für Kinder und gastronomische Angebote runden das Programm bei La Strada ab. Der Open-Air-Salon hat am Freitag und Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen unter: www.bielefeld.jetzt/lastrada.