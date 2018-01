Mit Kompetenz und Lebenserfahrung in den neuen Job

Kreis Lippe. Kreativität, Engagement und Kompetenz sind keine Frage des Alters. Frauen der Generation 50 plus verfügen über Lebenserfahrung, sind leistungsorientiert und haben inzwischen gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Ziel des Workshops ist es, die eigenen Stärken herauszufinden. Es wird erarbeitet, was Frauen 50plus alles zu bieten haben: Lebens- und Berufserfahrung, Motivation, Flexibilität und Loyalität. Nicht das Alter ist das Problem, sondern die Einstellung dazu.

„Sie sind 50 Jahre und älter und wollen beruflich einsteigen oder umsteigen? Dann ist dieser Workshop genau richtig für Sie“, so Meike Kohlbrecher, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt. Die Expertin gibt Tipps und möchte alle Frauen darin bestärken, selbstbewusst ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden und zu behaupten.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Initiative „Impulse 50+ des Zentrums für Bildung, Medien und Beratung des Kreises Lippe statt.

Termin: Donnerstag, 25. Januar von 15:00 bis 18:00 Uhr im Berufsinformationszentrum BiZ der Agentur für Arbeit Detmold, Wittekindstraße 2

Eine Anmeldung zur kostenfreien Veranstaltung wir erbeten unter 05231/610-222.