Mit den Radfüchsen auf Tour

Büren. Die Radfüchse Büren starten im Jahr 2020 gleich mit mehreren Terminen in die Saison: Am 28.März laden wir Interessenten zum „Tag der offenen Tour“ ein. Angeboten werden sowohl leichte als auch schwerere Mountainbike- und Rennradtouren für Kinder ab 10 Jahren und für Erwachsene. Hierbei ist es nicht wichtig topfit zu sein und man braucht auch kein teures Fahrrad; der Spaß am Radfahren reicht völlig aus. Treffpunkt ist am Radhaus Büren in der Fürstenberger Straße um 13:00h. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Desweiteren treffen sich die Radfüchse am 25. und 26. April zur traditionellen Frühjahrs- Mountainbike-Tour, die uns in diesem Jahr nach Gevelinghausen nahe Olsberg führt. Wer gerne seine Fahrtechnik aufpolieren möchte, hat hierzu am 01. Mai (für Erwachsene) und am 02. Mai (für Jugendliche/Kinder ab 10 Jahren) die Möglichkeit.

Das Training wird durch den ehemaligen Deutschen Meister im Fahrradtrial Marc Zimmermann abgehalten! Am 23. Mai wird zum ersten Mal eine Busfahrt zu den Dirtmasters in Winterberg angeboten. Das Highlight des Jahres steht mit dem Bikecamp in Andalo/Italien vom 28.Mai bis zum 02.Juni an. Egal ob mit dem Rennrad oder dem Mountainbike; die Region in den Brentadolomiten hat für alle Radsportbegeisterte einiges zu bieten! Am 15. und 16. August können dann auch die Rennradler bei einer 2-Tagestour durch das Weserbergland zeigen, ob fleißig trainiert wurde. Das Trainingsangebot für Kinder wird in diesem Jahr auf 2 Touren pro Monat aufgestockt. Hier können interessierte Kinder ab 10 Jahren gerne reinschnuppern! Bei allen Veranstaltungen sind Gäste herzlich willkommen!

Mehr Infos zu allen Touren und Angeboten gibt es unter: www.radfuchs.de oder joergsteinkemper@gmx.de oder 02951/938664. Beim Tag der offenen Tour wird ebenfalls informiert.