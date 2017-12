Mit dem Bus der Linie 39 zum Oerlinghauser Wei hnachtsmarkt

Oerlinghausen. Besuchern des Oerlinghauser Weihnachtsmarkts am Samstag, 9. Dezember, und am Sonntag, 10. Dezember, bietet moBiel gemeinsam mit den Stadtwerken Oerlinghausen ein verstärktes Verkehrsangebot auf der Buslinie 39 (Sennestadt–Oerlinghausen-Oerlinghausen Bahnhof) und ein Sonderticket an.

Mehr Fahrten der Buslinie 39 Die Buslinie 39 fährt am Samstag, 9. Dezember, ab ca.14 Uhr bis gegen 20 Uhr zwischen Sennestadt und Oerlinghausen alle 30 Minuten. Danach fährt sie bis gegen 22.30 Uhr jeweils halbstündlich zwischen Oerlinghausen und Lipperreihe sowie zwischen Oerlinghausen und der Südstadt. Auch am Sonntag, 10. Dezember, besteht ein Halbstundentakt auf der Linie 39 ab ca. 14 Uhr bis gegen 19 Uhr zwischen Oerlinghausen und Sennestadt. Bis zum Beginn des regulären Spätbusverkehrs auf der Linie 39 ab ca. 20:30 Uhr fahren die Busse jeweils halbstündlich zwischen Oerlinghausen und Lipperreihe bzw. zwischen Oerlinghausen und der Südstadt. Am Oerlinghauser Bahnhof haben die Busse der Linie 39 am Samstag und am Sonntag Anschluss an die Züge der Eurobahn. Zudem besteht u. a. Anschluss an die Buslinien 38 nach Ubbedissen, Hillegossen und Stieghorst, 369 nach Asemissen, Oldentrup und Bielefeld-Hauptbahnhof sowie 349 und 351 nach Leopoldshöhe. Für Besucher aus Bielefeld fährt die Buslinie 34 von Sieker über den Lipper Hellweg direkt nach Oerlinghausen.