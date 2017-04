Messepremiere in Hamburg: Die sparsamen Wasch-Profis von Miele

Die neuen Waschmaschinen von Miele Professional sind extrem sparsam und schnell, bei weiterhin erstklassigen Reinigungsergebnissen. Deshalb standen sie heute auch im Mittelpunkt der Miele-Pressekonferenz auf der Internorga in Hamburg, der wichtigsten Leitmesse für Hotellerie und Gastronomie für Deutschland und angrenzende Länder. Zum Start der Messe wurden die neuen Waschprofis, die je nach Modell zwischen zehn und 20 Kilogramm Kapazität bieten, bereits mit dem Internorga Zukunftspreis 2017 ausgezeichnet. „The Benchmark Machines“, ein Name, den Jürgen Schäfer, Leiter internationales Produktmanagement Wäschereitechnik, bei der Pressekonferenz so erklärte: „Wer für sich einen ‚Benchmark‘ in Anspruch nimmt, möchte zum Ausdruck bringen, dass er bestimmte Dinge besser macht als andere.“ Zum Beispiel verbrauchten die neuen Waschmaschinen noch einmal 20 Prozent weniger Wasser und 30 Prozent weniger Strom als die ohnehin schon sehr sparsamen Vorgängergeräte. „Damit unterbieten wir auch die Werte anderer Hersteller um 20 Prozent und mehr“, so Schäfer weiter.

Produziert werden die Geräte, die in den Ausführungen „Performance“ und „Performance Plus“ auf den Markt kommen, im Miele-Werk Lehrte. „Unser gesamtes Team ist sehr stolz auf diese Produkte“, berichtete Ralf Kretschmer, Leiter des Standortes Lehrte und damit verantwortlich für das Kompetenzzentrum Wäschereitechnik. Entsprechend hoch sind auch die Erwartungen an den Markterfolg der „Benchmark Machines“. Schäfer und Kretschmer erwarten zusätzliche Stückzahlen „im deutlich zweistelligen Prozentbereich“.

Beste Ergebnisse dank neuer Schontrommel und Eco-Speed

Die neuen Waschprofis haben aufwendige Testreihen im Lehrter Labor und bei Kunden mit Erfolg durchlaufen. Daraus ist etwa eine komplett neue und patentierte Trommelkonstruktion hervorgegangen, in der innerhalb eines Hauptwaschgangs 500 Liter Wasser auf die Textilien „regnen“, obwohl nur 30 Liter verbraucht werden („Schontrommel 2.0“). Für die deutlichen Einsparungen beim Wasser- und Stromverbrauch sorgen ein ebenfalls patentierter Laugenbehälter mit einzigartiger ovaler Geometrie sowie das neue Waschverfahren EcoSpeed, das mit wechselnden Drehzahlen arbeitet.

Merkmale wie diese seien offenbar auch für die Jury des Zukunftspreises entscheidend gewesen, sagte Jürgen Schäfer und zitierte aus deren Begründung: Mit ‚The Benchmark Machines‘ setze Miele neue Maßstäbe in der Größenklasse zehn bis 20 Kilogramm Beladung. Die Baureihen ‚Performance‘ und ‚Performance Plus‘ würden „bestechen durch Funktion und Ergonomie, Energie-, Wasser- und Materialverbrauch sowie Wartungsaufwand und Langlebigkeit“. Mehr als 100 Kandidaten seien vor der Preisvergabe gesichtet worden. Die Miele-Maschinen erhielten den ersten Preis in der Kategorie „Trendsetter Produkt – Technik & Ausstattung“.

Systemanbieter für Hotellerie und Gastronomie

Für Wäscherei und Spülküche präsentiert Miele Professional in Hamburg ein umfassendes Angebot: Trockner mit alternativen Beheizungsarten wie Wärmepumpe oder Heißwasser, Mangeln sowie Gewerbegeschirrspüler mit Tank- oder Frischwassersystem. Und weil sich die Geräte konsequent am Nutzen für den Anwender orientieren, lassen sie sich anpassen: Mit Spezialprogrammen, automatischer Flüssigdosierung und vielen weiteren Optionen – die auf dem Messestand vorgeführt und oft auch ausprobiert werden können. Schäfer: „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit diesem Angebot unsere weltweite Marktposition als Systemanbieter für Hotellerie und Gastronomie festigen und weiter ausbauen werden.“