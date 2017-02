Mehr Wissen über Bienen und Imkerei

Büren/ Brilon: In Kooperation mit den Kreisimkervereinen Brilon und Paderborn richtet das Jugendwaldheim Ringelstein einen vierteiligen Fortbildungslehrgang über die Imkerei aus. Eingeladen zu den kostenfreien Seminarnachmittagen am Lehrbienenstand des Jugendwaldheims sind alle Imker und andere Interessierte. Der erste Kurs mit der Bienenspezialistin Dr. Pia Aumeier beginnt am Freitag, 24. Februar, um 14.00 Uhr. Themenschwerpunkte werden Fragen der Auswinterung, der Fütterung und der Bienengesundheit sein.

Die nächsten Kurse finden am 9.6., 25.8. und 29.9.2017 ab 15.00 Uhr mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten statt.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an Stefan Nolte vom Jugendwaldheim unter 02958-223.