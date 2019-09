McDonald’s beendet Umbauphase mit dem Jahnplatz

Bielefeld. Nach knapp vier Wochen Bauzeit öffneten sich die Türen wieder für die Gäste. Wer das Restaurant vor Umbau kannte , ist doch sehr überrascht. Der neue Gastraum ist deutlich heller, die Wände werden von Fotomotiven mit, in poppigen Farben gestalteten Menschen geschmückt. „Helligkeit war auf jeden Fall ein es der Ziele, welche beim Umbau im Fokus standen. Deshalb haben wir neben der Neugestal tung der Wände auch die Bodenflieseerneuern lassen. Auch haben wir in der Decke neue Leuchtmittel mit moderner LED Technologie verbaut. Das ist schon ein Unterscheid wie Tag und Nacht. “, erklärt Franchise-Nehmer Arndt Heiderich den neuen Gastraum.

Auch im Küchenbereich hat sich was getan. Durch die neue Art der Produktzubereitung im Restaurant der Zukunft, wurde die Küche völlig neu aufgebaut. Denn künftig wer den nahezu alle Produkte direkt auf Bestellung zubereitet. „Durch die neue Küche wird es unseren Gästen auch möglich sein, deutlicher mehr Sonderwünsche bei den meisten unserer Produkte umzusetzen. Allerdings verlieren wir unterm Strich ein paar Sitzplätze, da wir im Küchenbereich einfach mehr Platz brauchen. “, erläutert Heiderich. Insgesamt wurde viel moderne Technik im Restaurant verbaut. Dass der Trend der Digitalisierung auch in Restaurants Einzug hält ist unübersehbar. So gibt es nun auch am Jahnplatz die Möglichkeitan Bestellterminals , oder sogar mit dem eigenen Handy via der McDonald’s App, seine Bestellung aufzugeben. Auch die Menükarte wird nun auf großen Bildschirmen

dargestellt. Besonders stolz ist Heiderich auf die neuen Fritteusen.

„Klingt erstmal banal, aber die Fritteusen am Jahnplatz sind die neuste Generation und die ersten dieser Bauart bei McDonald‘s in Deutschland . Auch hier ist ein Touchscreen verbaut und die Fritteuse kann sogar mit anderen Geräten im Restaurant kommunizieren.“, freut sich Heiderich. Neben den zum Teil futuristisch anmutenden Neuerungen, gibt es in anderen Bereichen eine Art Entschleunigung. Beim Kaffee kommt künftig bei der Zubereitung unter anderem eine halbaut omatische Siebträgermaschine zum Einsatz. McDonald’s nennt das dann„ Barista made Coffee“. Tatsächlich

sind hier ein paar mehr Handgriffe als früher nötig, um zum Beispiel einen perfekten Cappucci no zuzubereiten. Passend zu den Kaffeespezialität en, ist in dem Restaurant ab sofort auch eine Auswahl an bestimmten Produkten zu finden, die es sonst nurin Restaurants mit so genanntem McCafé gibt. Netter Nebeneffekt: Heiße Getränke werden künftig in Geschirr serviert. Das schont die Umwelt.

„Mit dem Jahnplatz haben wir einen Meilenstein erreicht. Alle Bielefelder Restaurants haben nun einen gleichen Stand , und somit haben wir nun auch wieder ein einheitliches Gasterlebnis an allen Standorten. Natürlich bedeutet es auch wie bei den vorherigen Umbauten eine Umstellung für meine Teams. Wir haben mit jedem Umbau dazu gelernt. Und ich bin mir sicher, dass auch das Team vom Jahnplatz schnell und routiniert unsere Gäste begeistern wird. “, so Heiderich.