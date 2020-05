Marta kommt zurück

Wiedereröffnung am 19. Mai mit besonderem Konzept

Herford. Das Marta in Herford wird ab Dienstag, dem 19. Mai, wieder seine Türen für das Publikum öffnen – dann aber auch schon mit erweitertem Programm und neuen Perspektiven. So wird das Museum mit Blick auf die weiterhin fehlenden Kinder- und Schulgruppen unter der Woche erst ab 14 Uhr öffnen.

Vor dem Hintergrund geänderter Freizeitmöglichkeiten bleiben die Ausstellungen dienstags bis samstags allerdings bis 20 Uhr zugänglich. Darüber hinaus startet ein fantasiereiches Intermezzoprogramm mit Mini-Workshops und Kreativ-Laboren im Marta-Atelier. „Auch wenn das Marta-Team jetzt erst schrittweise aus der Kurzarbeit zurückgeholt werden kann, haben wir bereits viel Arbeit in ein verlässliches und sicherlich überraschendes Wiedereröffnungsprogramm gesteckt“, so Marta-Direktor Roland Nachtigäller an einem historischen Tag: „Dass wir unseren 15. ‚Geburtstag‘ heute am 7. Mai ohne unsere Besucher*innen verbringen müssen, hätte ich mir niemals träumen lassen.

Dafür wird die Wiedereröffnung von Marta Herford aber auch ein richtiger Aufschlag.“ Es gehe darum, dem Publikum mit Sorgfalt und Verlässlichkeit gegenüberzutreten, Verunsicherungen und Lust auf Kunst gleichermaßen aufzugreifen und in kreative Lösungen zu übersetzen. „Es gibt in diesen Tagen kein Richtig oder Falsch, es gibt nur Entscheidungen, die zu treffen sind“, ergänzt der kaufmännische Geschäftsführer Andreas Kornacki. „Dabei haben wir sowohl unsere wirtschaftlichen Rahmenbedingungen als auch ein klug durchdachtes Hygiene- und Besucher*innenkonzept im Blick.“ Das Museum setzt darauf, dass mit diesem Vorlauf für die Öffentlichkeit auch Planungssicherheit und Verlässlichkeit angeboten wird. Alle Ausstellungen werden um mindestens zwei Monate verlängert. Weitere Informationen zu den neuen Laufzeiten des Programms, zum Kreativangebot und zu weiteren Details der Wiedereröffnung folgen dann in der kommenden Woche.