Lemgoer Wimmelfoto findet großes Interesse

Lemgo-Marketing zufrieden mit dem Verkauf zugunsten des Lemgoer Kinderschutzbundes

Lemgo. Nach Aussagen von Lemgo-Marketing ist die Verkaufsaktion des von Bildakrobaten Merten Kunisch gefertigten Lemgoer Wimmelfotos zugunsten des Lemgoer Kinderschutzbundes gut angelaufen. Kunisch hatte an zwei Tagen weit fast 300 Personen aufgenommen und in ein Foto von Rathaus und Marktplatz eingefügt. Die Fotos sind in zwei Größen bei Strohmeier Medien, der Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse Lemgo, der Buchhandlung Pegasus und natürlich bei Lemgo Marketing erhältlich .Der Erlös geht vollständig in die Arbeit des Lemgoer Kinderschutzbundes.

Bild: Brigitte Schröder-James und Merten Kunisch mit den beiden Versionen des Lemgoer Wimmelfotos © Kerstin van den Boom