Kulinarische Städtepartnerschaft mit Lebkuchen aus dem Kreis Gütersloh

Gütersloh. Städtepartnerschaft auf kulinarischer Ebene: Lebkuchen, Eierlikör und Honig aus Gütersloh und Umgebung haben auf dem Weihnachtsmarkt in Châteauroux reißenden Absatz gefunden. „Leergekauft“, konnten Dr. Wolfgang Hellmeier und Anne Lohoff am Tag der Rückreise nach Gütersloh melden. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr hatten der Vorsitzende der deutsch-französischen Gesellschaft Gütersloh und seine Partnerin zum zweiten Mal die Stadt Gütersloh auf dem Markt in der französischen Partnerstadt vertreten.

Sie bekamen viel Besuch – zum einen von Bürgermeister Gil Avérous, den Freunden vom Partnerschaftskomitée, den Handballern, die mit der Handballsportgemeinschaft Gütersloh einen Austausch pflegen oder der „Schneekönigin“, zum anderen aber auch von der amtierenden „Miss France“. Dies bescherte dem Stand der Stadt ein ungewöhnlich hohes Medieninteresse, denn in Châteauroux fanden in diesem Jahr die nationalen „Miss-Wahlen“ statt. Der Weihnachtsmarkt-Alltag auf dem Court St.Luc, einem Innenstadt-Areal ähnlich der Gütersloher Spiekergasse, war geprägt vom Standdienst zwischen 10 und 19 Uhr, vielen Gesprächen und dem Verkauf von Souvenirs aus der Partnerstadt, so auch Tassen, die zum 40-jährigen Bestehen der „Jumelage“ zwischen Gütersloh und Châteauroux aufgelegt wurden. Wettertechnisch gesehen hatte der Markt ähnliche Rahmenbedingungen wie sein Pendant in Gütersloh: hin und wieder Regen, einen Fast-Orkan, aber keinen Schnee.

Der Stimmung tat das offensichtlich keinen Abbruch, denn die Organisatoren gehen davon aus, dass es im kommenden Jahr eine dritte Auflage des „Marché de Noel“ geben wird. Auch Wolfgang Hellmeier und Anne Lohoff wären dann als „Botschafter“ der Stadt Gütersloh wieder dabei. Seit diesem Jahr hat Dr. Hellmeier allerdings noch eine zusätzliche Funktion in Châteauroux: Auf dem Weihnachtsmmarkt wurde er in die „Cconfrèrie des Lichouneurs du Berry“, die „Bruderschaft der Genießer im Berry“, aufgenommen. Klingt nach dem, was es ist: der Wertschätzung regionaler französischer Küche. Die Lebkuchen aus dem Kreis Gütersloh mögen aber zur Aufnahme in den Club beigetragen haben.