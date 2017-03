Komfortabel und sparsam – die neuen Waschmaschinen von Miele Professional

Gütersloh. Deutlich geringere Verbräuche und weniger Bedienaufwand: dies zeichnet die neuen Waschmaschinen aus, die Miele Professional auf der Internorga 2017 präsentiert. Hinzu kommen die passenden Trockner, Mangeln mit unterschiedlichen Beheizungsarten – und ein umfangreiches Portfolio an gewerblichen Geschirrspülern (17. bis 21. März; Halle A 3, Stand 308/410).

Bei den neuen Waschmaschinen können Anwender zwischen zwei Baureihen wählen: Die Basis liefern die „Performance“-Modelle in der Farbe Octoblau, während „Performance Plus“ mit weiteren Programmen, noch niedrigeren Verbrauchswerten und hochwertiger Edelstahl-Ausführung zusätzlich punktet. Mit maximalen Beladungen zwischen zehn und 20 Kilogramm und bis zu

mehr als 90 Grund- und Spezialprogrammen, etwa für Kissen, Küchen- oder gestärkte Tischwäsche, passen die Maschinen bestens zu den Anforderungen von Hotelwäschereien, Pensionen und Restaurants.

Die weitere Optimierung der Verbrauchswerte ist dem Zusammenspiel mehrerer Komponenten zu verdanken. So reduziert der neue ovale Laugenbehälter das Wasserniveau in allen Wasch- und Spülgängen, was schon für sich genommen zu einer effizienteren Nutzung der Ressourcen führt. Unterstützt wird dieser Effekt durch die veränderten Schöpfrippen. Deren patentierte Lochung ermöglicht es, das Wasser immer wieder auf die Textilien „regnen“ zu lassen, so dass diese wesentlich besser durchfeuchtet werden als bei der Vorgängergeneration. Zusammen mit der Wabenstruktur der Trommelwand, auf deren Wasserfilm die Wäsche sanft gleitet, erreicht die Wäscheschonung damit eine bisher unerreichte Dimension.

Für weniger Bedienaufwand sorgt zum Beispiel ein neuer und ebenfalls patentierter Türverschluss zum Öffnen und Schließen der Maschine per Fingerdruck. Hier genügt ein leichtes Andrücken, um die automatische Türverriegelung zu aktivieren und das Waschprogramm zu starten. Zusätzliche ergonomische Vorteile bringt die deutlich vergrößerte Türöffnung.

Passend für alle Waschmaschinengrößen, die Miele Professional bis zu einem Fassungsvermögen von 32 Kilogramm anbietet, werden auf dem Internorga-Stand Trockner in unterschiedlichen Ausführungen gezeigt. Dabei stehen alternative Beheizungsarten im Mittelpunkt – zum Beispiel mit Heißwasser oder Wärmepumpentechnologie. Sie reduzieren die Verbrauchskosten ebenfalls erheblich, so etwa ein Wärmepumpentrockner mit dem Modelnamen „SlimLine“ und nur 71 Zentimetern Breite, der sogar in schmale Nischen passt.

Auch für die Spülküche in Hotels und Gaststätten bietet Miele Professional maßgeschneiderte Lösungen an. Dies gilt zum Beispiel für Untertisch-Tankspüler mit Programmen, deren Abläufe auf die Anforderungen des jeweiligen Spülgutes und deren unterschiedliche Verschmutzung abgestimmt sind. Haubentank- und Frischwasserspüler mitsamt den passenden Reinigungschemikalien machen das Miele-Portfolio der gewerblichen Geschirrspültechnik komplett.

Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten Anwender unter Tel.: 0800/22 44 644, Fax: 0800/33 55 533 oder www.miele-professional.de